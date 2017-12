L'hàbil joc de paraules en un muntatge a Móra d'Ebre sobre els presos polítics

«Llibreta Pèsols Polítics», resa la pancarta feta per Photoshop

Redacció

Actualitzada 19/12/2017 a les 11:46

«Llibreta Pèsols Polítics». Aquesta és la frase plasmada en una pancarta feta per fotomuntatge que ha aixecat una gran expectació a les xarxes socials. En la pancarta s'ha utilitzat l'enginy per tal de referir-se als presos polítics sense utilitzar l'afirmació 'Llibertat presos polítics', la qual la Junta Electoral ha ordenat despenjar de les façanes de diversos ajuntaments catalans. Tot i que molta gent l'ha cregut certa, es tracta d'un muntatge fet per photoshop.



En la pancarta, sobreposada en un fotomuntatge al balcó de l'Ajuntament del municipi, s'ha utilitzat un hàbil joc de paraules: «Llibreta Pèsols Prolífics». Pel que fa al disseny, canvia el color que utilitza la pancarta que no poden penjar: en comptes de groc, utilitzen el verd. També hi figura un llaç, en el mateix color verd. L'obra està signada per Ferran Roca, que es defineix en el muntatge com «dislèxic i daltònic».