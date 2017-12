Presó sense fiança per a tres dones detingudes en l'operació contra el blanqueig de capitals a Amposta

Àvia, mare i filla, pertanyents a un clan familiar relacionat amb la venda de drogues, són tres de les nou persones investigades

Actualitzada 15/12/2017 a les 16:16

La titular del jutjat número 2 d'Amposta ha ordenat l'ingrés provisional a la presó, comunicada i sense fiança, de tres dones d'un mateix clan familiar que van ser detingudes en una operació policial contra el blanqueig de diners procedents de la venda de drogues el passat dimarts a la mateixa ciutat. A les tres empresonades –que són àvia, mare i filla- la jutgessa els atribueix els presumptes delictes de blanqueig procedent del tràfic de drogues i organització criminal. També tenen la condició d'investigats els sis detinguts restants en l'operació desplegada pels Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Policia Local. Els investigadors preveien arrestar inicialment onze persones, però finalment només van poder localitzar-ne set. Dos més van ser detinguts en els dies posteriors i uns altres dos encara estan fugits. Finalment, la jutgessa ha aixecat aquest divendres el secret de sumari que pesava sobre la investigació.

Durant l'operatiu, els Mossos van decomissar vuit vehicles –alguns turismes de gamma alta, però també utilitaris i furgonetes-, un ordinador, joies, rellotges, una quantitat indeterminada de diners, documentació diversa així com dos pistoles de 9 mil·límetres de foc real. Alguns dels habitatges escorcollats, principalment als barris del Grau i les Quintanes, havien estat objecte d'anteriors operacions contra la venda de drogues al detall a la ciutat i els clans familiars que, suposadament, controlen aquesta activitat. De fet, durant els últims mesos, tant els Mossos com la policia espanyola i la Guàrdia Civil, sovint a partir d'investigacions iniciades per la policia local, han efectuat diversos escorcolls en immobles des d'on suposadament es venien els estupefaents, que es van saldar amb diversos detinguts i, habitualment, amb quantitats escasses de substàncies intervingudes.



El tràfic de drogues al detall des d'aquests habitatges ha generat força malestar entre els veïns de la zona i el govern municipal, que durant els últims temps ha intensificat els controls per part la policia local i havia demanat a les autoritats judicials que ordenin la presó provisional per als detinguts reincidents en aquests casos.