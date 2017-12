Presó provisional sense fiança per als dos implicats en el tiroteig de Sant Carles de la Ràpita

El presumpte autor del tiroteig i la seva exparella s'han acollit al dret a no declarar

La magistrada del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos implicats en el tiroteig de dimecres a la tarda en un bar de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), segons ha informat aquest divendres el TSJC. El presumpte autor del tiroteig i la seva exparella s'han acollit al dret a no declarar. El suposat autor del tiroteig s'ha personat aquest dijous al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de la mateixa població per lliurar-se a les autoritats i els Mossos van detenir dimecres a la nit la dona, com a còmplice dels fets. Als dos se'ls investiga per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i a l'home també se li atribueix un delicte per tinença il·lícita d'armes i danys lleus. Els fets es van produir cap a les cinc de la tarda a l'interior del bar Punxa'm Pinxo amb el resultat de dos ferits: l'excompanya sentimental de l'home, de 32 anys, i un amic d'ella, de 46.



Els Mossos van dur a terme dijous a la matinada un escorcoll al domicili de l'home on hi van trobar més de 200 cartutxos del 38 especial, unes manilles policials, una credencial de la Guàrdia Civil falsificada i 171 armes blanques entre navalles i matxets.



Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda d'aquest dimecres, quan l'home va arribar a l'establiment acompanyat de la seva exparella, on haurien anat a trobar un amic d'ella. Just després d'entrar al local, l'agressor, acompanyat de la dona, va abordar l'home directament, sense cap discussió prèvia, quan aquest entrava als lavabos del local. Allà va acabar disparant-li dos trets: un d'ells va ferir l'home a l'espatlla, però l'altre va acabar impactant a la noia a la cuixa –un orifici net, amb entrada i sortida-. El ferit va aconseguir fugir del local i arribar fins un supermercat pròxim. La seqüència va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat del local.



L'autor dels trets, té antecedents policials i hauria passat per la presó anys enrere.