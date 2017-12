S'entrega l'autor del tiroteig al bar de Sant Carles de la Ràpita

Els Mossos buscaven l'home, veí del mateix municipi de 49 anys, després que aquest dimecres a la tarda ferís de bala la seva exparella i un amic de la noia

Actualitzada 14/12/2017 a les 16:17

El presumpte autor del tiroteig d'aquest dimecres a la tarda en un bar de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) s'ha personat aquest dijous al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de la mateixa població per lliurar-se a les autoritats. L'home, veí de la Ràpita de 49 anys, estava sent buscat pels Mossos com a suposat responsable de l'agressió a trets de pistola que va tenir lloc a l'interior del bar Punxa'm Pinxo i que va acabar amb la seva excompanya sentimental, de 32 anys, i un amic d'ella ferits de bala, de 48 -tots dos d'origen africà-. Tots dos continuen ingressats a l'Hospital Verge de la Cinta recuperant-se de les ferides i no es tem per la seva vida. Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda, quan l'home va arribar a l'establiment acompanyat de la seva exparella. Allí haurien trobat un amic d'ella, al qual l'agressor hauria abordat dins als lavabos, on va disparar tres trets: dos van acabar ferint la noia a la cuixa i un altre va impactar a l'espatlla de l'home. El ferit va aconseguir fugir fins un supermercat pròxim. La seqüència va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat del local.



L'autor dels trets, que tindria antecedents policials i hauria passat per la presó anys enrere, va escapar del lloc. De moment, els Mossos no descarten cap hipòtesi com a mòbil dels fets: des de disputes sentimentals a possibles revenges per un altre tipus de conflicte. El jutjat número 3 d'Amposta es va fer càrrec aquest mateix dimecres del cas per esclarir els fets.