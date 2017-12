Set detinguts a Amposta arran d'una operació en contra del blanqueig de capitals procedents del tràfic de drogues

Els Mossos, que han decomissat vuit vehicles i dos pistoles en els onze escorcolls, no descarten arrestar quatre persones més que encara no han pogut ser localitzades

Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones a Amposta en una operació encara oberta contra el blanqueig de capitals procedents del tràfic de drogues dirigida pel jutjat número 2 d'Amposta. Es tracta de dos homes i cinc dones, pertanyents a un mateix clan familiar de la ciutat, que han estat arrestats arran dels onze escorcolls que s'han efectuat a partir de primera hora del matí d'aquest dimarts en set habitatges, una granja i dos finques de la capital del Montsià, així com dos propietats més del municipi veí de Masdenverge. Fonts pròximes a la investigació, però, no descarten noves detencions en les pròximes hores o dies, atès que quatre persones més no han estat encara localitzades. L'operatiu, format per una setantena de Mossos i en el qual ha col·laborat també la Policia Local d'Amposta, ha permès decomissar, de moment, vuit vehicles –alguns turismes de gamma alta, però també utilitaris i furgonetes-, un ordinador, joies, rellotges, una quantitat indeterminada de diners, documentació diversa així com dos pistoles de 9 mil·límetres de foc real.



Alguns dels habitatges escorcollats a Amposta durant aquest dimarts, principalment als barris del Grau i les Quintanes, havien estat objecte d'anteriors operacions contra la venda de drogues al detall a la ciutat i els clans familiars que, suposadament, controlen aquesta activitat. De fet, durant els últims mesos, tant els Mossos com la policia espanyola i la Guàrdia Civil, sovint a partir d'investigacions iniciades per la policia local, han efectuat diversos escorcolls en immobles des d'on suposadament es venien els estupefaents, que es van saldar amb diversos detinguts i, habitualment, amb quantitats escasses de substàncies intervingudes. De fet, moltes d'aquestes cases disposen de mesures extraordinàries de seguretat per dificultar l'accés al seu interior, com portes doblades i blindades, així com envans falsos per facilitar l'ocultació.



El tràfic de drogues al detall des d'aquests habitatges ha generat força malestar entre els veïns de la zona i el govern municipal, que durant els últims temps ha intensificat els controls per part la policia local i ha demanat a les autoritats judicials que ordenin la presó provisional per als detinguts reincidents en aquests casos.