Localitzen sa i estalvi l'home desaparegut a Amposta des de feia una setmana

La Policia Local l'ha trobat donant tombs pel municipi

Actualitzada 12/12/2017 a les 19:22

La Policia Local d'Amposta ha informat que aquest dimarts al migdia han localitzat, sa i estalvi, el veí d'Amposta, de 39 anys, que estava desaparegut des del passat dimarts. Els agents, després de rebre un avís, han trobat l'home donant tombs per Amposta i l'han traslladat a un centre mèdic per fer-li una revisió. La família havia denunciat la seva desaparició a finals de la setmana passada, després que perdessin el contacte amb ell, la matinada del passat 5 de desembre. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local havien demanat la col·laboració ciutadana per trobar-lo i havien difós una fotografia de l'home i una descripció de la vestimenta que duia en el moment de la desaparició.