Es liciten les obres de millora mediambiental a la badia dels Alfacs

El Ministeri d'Agricultura ha licitat aquesta actuació amb un pressupost de més de 863.000 euros

Redacció

Actualitzada 11/12/2017 a les 18:37

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA), a través de la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ha licitat la primera fase de l'obra de millora mediambiental al marge del Delta de l'Ebre al costat de la badia dels Alfacs, en els termes municipals de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, per un import de més de 863.000 euros.



Amb aquesta actuació es preveu actuar al límit nort de la badia dels Alfacs amb la construcció d'una elevació del terreny al llarg del tram. On també s'habilitarà un camí de ronda.



El seu objectiu és disminuir el risc d'inundació a causa de l'ascens del nivell del mar, constituint per tant una mesura d'adaptació al canvi climàtic.



Aquesta actuació, que es desenvolupa entre el desguàs de la Fortalesa i la Torre de Sant Joan, constitueix una primera fase del projecte. La data fixada per a l'obertura d'ofertes és el proper 25 de gener, i el termini d'execució de l'obra serà de 2 mesos.