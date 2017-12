Detingut un altre conductor que circulava a 225 km/h a l'altura de l'Aldea

Els Mossos atribueixen a l'home, de nacionalitat francesa i amb domicili en aquest país, un suposat delicte contra la seguretat del trànsit

Actualitzada 11/12/2017 a les 14:46

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que circulava amb el seu cotxe aquest dilluns a la matinada per l'autopista AP-7, a l'altura de l'Aldea (Baix Ebre), a 225 Km/h. Un control de velocitat del cos policial establert en aquest punt ha detectat un vehicle, amb plaques de matrícula franceses, circulant a aquesta velocitat en sentit Barcelona cap a dos quarts dues de la matinada. Els agents han pogut aturar el cotxe, en el qual hi viatjaven dues persones, a l'altura de l'Ampolla. Un cop identificat el conductor, un home de 33 anys de nacionalitat francesa i resident en aquest país, ha quedat detingut com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per excés de velocitat i no disposar de domicili conegut a l'Estat. L'home passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa en les pròximes hores. Es dona la circumstància que els Mossos van detenir, just el passat dimarts, un altre conductor –de nacionalitat belga- que circulava també per l'AP-7 a l'altura de l'Aldea i en direcció nord a 215 Km/h sense haver obtingut mai el permís de conduir.



En el cas que se li acabi obrint judici i sigui declarat culpable, el detingut s'enfrontaria a una pena d'entre tres i sis mesos de presó o multa de sis a dotze mesos i treballs en benefici de la comunitat, que es preveuen per aquests delictes. En qualsevol dels casos, també se li aplicaria la privació del dret de conduir vehicles a motor i ciclomotors d'un a quatre anys.