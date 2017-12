Els Agents Rurals denuncien dues persones per caçar ànecs sense permís

Un dels caçadors anava indocumentat i l'altre no tenia permís d'armes i feia servir l'escopeta del company

Els Agents Rurals han denunciat dos persones de Deltebre, al Baix Ebre, per caçar aus aquàtiques il·legalment. Els dos caçadors no tenien la documentació i els permisos adequats. Un d'ells no portava la documentació necessària per acreditar que tenia permís per fer aquesta activitat cinegètica. L'altre denunciat no tenia permís d'armes i estava fent servir una escopeta que era del seu company. Estaven caçant en la modalitat de lluna, una pràctica única a l'estat espanyol que es fa al delta de l'Ebre però que en ser una cacera que es fa de nit es controla més per evitar infraccions. Els Agents Rurals els han decomissat les dues armes que portaven i 3 ànecs que havien abatut.