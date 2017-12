Dos ferits en topar dos vehicles a Tortosa

L’accident s’ha produït a la C-42

Redacció

09/12/2017

Dues persones han resultat ferides després de patir una topada al terme municipal de Tortosa. Dos vehicles han topat a la C-42, via que uneix la capital del Baix Ebre amb Amposta, al punt quilomètric 7 en sentit Tortosa. Les dues víctimes han resultat ferides de caràcter lleu.



Dues dotacions dels bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets per tal de retirar els vehicles sinistrats i netejar la calçada de les restes de la topada. També hi han actuat patrulles del Servei Català de Trànsit, que han hagut de donar pas alternatiu en els dos sentits de la via a causa de l’accident.