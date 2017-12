Lastra (PSOE) a Amposta: «Ciutadans és el PP sense antecedents penals»

La vicesecretària general del partit també ha carregat contra els comuns per «donar cobertura a l'independentisme»

EFE

Actualitzada 08/12/2017 a les 16:32

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha carregat contra els comuns per «donar cobertura a l'independentisme» i contra Ciutadans per ser el PP «sense antecedents penals», i ha mostrat el seu suport a un Miquel Iceta que «es menjarà el raïm al Palau de la Generalitat» després del 21D.



A Amposta (Montsià), Lastra ha participat avui en un míting de la campanya de les eleccions catalanes del 21 de desembre al costat del candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, el president valencià, Ximo Puig, i la cap de llista del PSC per Tarragona, Rosa Maria Ibarra.



La dirigent del PSOE ha traslladat a Iceta el suport de tot el socialisme espanyol. «Saps l'onada d'il·lusió que s'ha generat a tot Espanya amb tu? La mateixa que a Catalunya. Aquest any el raïm et les menges al Palau de la Generalitat -ha afirmat-. No sé si vas a ballar, però espero que el 21D ballis, i tot Catalunya amb tu».



Lastra ha ressaltat que els socialistes «uneixen, no exclouen, miren al futur i no al passat, i el PSC és l'únic partit que té futur i que supera la política de fronts» a Catalunya.



Precisament ha carregat contra els partits que segons el seu parer han protagonitzat aquests «dos fronts», en primer lloc un independentisme que «va fer que la gent cregués que amb la declaració unilateral d'independència anava a arribar una arcàdia feliç. I l'arcàdia feliç es va transformar en fugida d'empreses, fractura social, caiguda del creixement econòmic i mentides una darrere d'una altra».



Però en aquest mateix front ha situat a Catalunya en Comú, que a través de la seva «equidistància», els comuns han «tolerat, justificat i donat cobertura a l'independentisme. Si no hagués estat per ells, l'independentisme no s'hagués atrevit a arribar tan lluny».



Però especialment contundent ha estat amb PP i Cs: «Que ningú s'equivoqui, són el mateix. Ciutadans és el PP però sense antecedents penals. Tenen el mateix model territorial i social a Catalunya i a la resta d'Espanya, no creuen en l'autogovern i no creuen ni tan sols en l'Estatut».



Ha defensat a més la proposta d'Iceta de quita del deute de les comunitats autònomes, que ha recordat que va proposar també el propi ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro; com també que «surtin en tromba» contra la proposta d'Iceta de Consorci Tributari de Catalunya, que «està en l'Estatut; ni se'l coneixen».



«Fan això perquè quan hi ha un líder i un partit que, des de la legalitat i respectant el marc de convivència fa propostes serioses i solvents per aprofundir en l'autogovern, se'ls acaba el discurs de confrontació, perquè els dos fronts han crescut en la confrontació i és el que hem de superar», ha sentenciat.