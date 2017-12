Nous horaris per reduir la duració del trajecte de la línia R15 entre Riba-roja i Barcelona

La millora estalviarà 10 minuts en sentit nord, i 7 minuts en sentit sud

Actualitzada 07/12/2017 a les 15:28

Adif i Renfe han implantat nous horaris comercials per reduir la duració del trajecte en els serveis Regionals de la línia R15 que enllacen Riba-roja i Barcelona. En sentit nord, la millora serà d’un estalvi de 10 minuts i 7 minuts en sentit sud.Aquesta nova implantació d'horaris és possible gràcies a l’eliminació de limitacions temporals de velocitat en els trams Pradell-Riudecanyes i Ascó-Móra la Nova.Pel que fa a l'obra del túnel de l'Argentera, s'ha renovat una tercera part de via de la infraestructura i s'ha rehabilitat la part restant mitjançant la substitució del carril i les travesses. També s'ha sanejat la capa de balast, i s'ha eliminat la contaminació i les restes de determinats materials com el carbó. Per últim, s'han optimitzat els paràmetres geomètrics de la infraestructura i s'ha millorat el sistema de drenatge.Pel que respecta al tram entre Ascó i Móra la Nova, s'ha substituït 5.400 m de carril i 6.759 de travesses.Tota la informació sobre les modificacions del servei es podran consultar als webs www.rodaliesdecatalunya.cat www.renfe.com , al telèfon d’informació 900 41 00 41, o a les xarxes socials (@rodalies i @adif_es).