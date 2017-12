Detenen a Gandesa un fugitiu britànic acusat de cometre una agressió sexual a un noi de 14 anys

El detingut residia en diferents poblacions de la Terra Alta des de feia més de cinc anys, acumulant també antecedents per diversos delictes

Actualitzada 05/12/2017 a les 11:15

La policia espanyola va detenir el passat 28 de novembre a prop de Gandesa un fugitiu britànic acusat de cometre una agressió sexual a un noi de 14 anys. Els fets es van produir a l'agost del 2016 en una població del sud d'Anglaterra. L'arrestat, que tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega emesa per les autoritats britàniques, residia en diferents poblacions de la comarca de la Terra Alta des de feia més de cinc anys i en aquest temps ha acumulat també antecedents per diversos delictes.



Una vegada rebuda la requisitòria, agents de la Comissaria de Tortosa van dur a terme les corresponents gestions per esbrinar i localitzar el fugitiu. Les informacions obtingudes van permetre finalment comprovar que el fugitiu actualment es trobava residint en una casa de camp, en una zona muntanyenca de difícil accés propera a la localitat de Gandesa, on va ser detingut dimarts passat, 28 de novembre.



Segons es va poder comprovar, el fugitiu ha estat residint des de fa més de cinc anys en diverses poblacions de la comarca i en aquest temps ha acumulat antecedents policials per diversos delictes.



Segons la informació aportada per les autoritats britàniques, el fugitiu hauria comès al seu domicili l'agressió sexual que se li imputa a un noi de 14 anys que hauria conegut el dia anterior, utilitzant per a això diverses amenaces.



El detingut va ser posat a la disposició de l'Audiència Nacional, que és l'òrgan competent per ordenar la seva extradició.