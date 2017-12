Ferran Bel pot no acabar el mandat com a alcalde de Tortosa en l'actual legislatura

La proposta perquè entri a formar part de l'executiva del PDeCAT i el seu escó de diputat al Congrés, ho farien incompatible

Actualitzada 01/12/2017 a les 13:23

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, «obre la possibilitat» de deixar l'alcaldia abans de finalitzar la legislatura. Bel no ha volgut posar data a la renúncia i ha desmentit que pugui arribar de manera immediata, però ha argumentat que l'acumulació de càrrecs i també «conductàncies» de l'àmbit personal, l'empenyen a prendre aquesta decisió. El detonant ha estat la proposta perquè Bel entri a formar part de l'executiva del PDeCAT, una decisió que els associats del Partit Demòcrata votaran entre aquest divendres i aquest dissabte. «No vol dir que plegui ni la setmana que ve ni el mes que ve. Plegaré quan ho acordem amb els socis de govern i amb la gent del partit, però no vol dir que jo no continuï treballant en absoluta normalitat com continuaré fent», ha defensat.



Ferran Bel ha explicat que la petició de la coordinadora del PDeCAT perquè assumeixi una nova responsabilitat a l'executiva del partit, li genera «dificultats» per mantenir totes les que té actualment, l'alcaldia de Tortosa i l'escó al Congrés, a Madrid. L'alcalde també ha defensat que a nivell municipal segueix treballant amb normalitat, s'han aprovat les ordenances i els pressupostos per al 2018 i «no hi ha novetats». Bel ha assegurat que la governabilitat del consistori està garantida i que el projecte que encapçala des de fa 10 anys i mig a la capital ebrenca té «continuïtat». «Portem molt temps treballant i si algú ha d'assumir alguna responsabilitat està ben preparada, o preparat, per fer-ho», ha dit.