Una veïna d'Ascó ferida greu en precipitar-se amb el seu cotxe per un barranc de 35 metres a la Fatarella

La víctima, de 28 anys, ha estat traslladada amb helicòpter a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb diverses fractures a les extremitats

Actualitzada 29/11/2017 a les 18:11

Una veïna d'Ascó de 28 anys ha resultat ferida de gravetat després de patir una sortida de carretera i precipitar-se amb el seu cotxe per un barranc de 35 metres a la Fatarella. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la tarda d'aquest dimecres al punt quilomètric 4,3 de la carretera TV-7331. El vehicle, que hauria sortit de la via per circular velocitat inadequada, ha bolcat i efectuat diverses voltes de tonell mentre queia pel barranc. Com a conseqüència del sinistre, la conductora ha resultat ferida greu i ha estat trasllada amb helicòpter fins l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb diverses fractures, tant a les extremitats inferiors com superiors.