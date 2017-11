El Consorci d'Aigües de Tarragona rebaixa en un 15% els seus costos energètics

L'ens gestor del minitransvasament a Tarragona amortitza la inversió d'1,2 MEUR efectuada entre 2014 i 2015 per implantar un sistema automàtic d'optimització d'energia

Actualitzada 29/11/2017 a les 13:11

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha reduït en un 15% els seus costos energètics a partir de la implantació d'un sistema automàtic d'optimització de l'energia (SAOOEC). Amb aquest nou dispositiu en marxa, l'ens gestor del minitransvasament a Tarragona ha aconseguit recuperar la inversió inicial d'1,2 milions d'euros efectuada entre els anys 2014 i 2015. El sistema creat per una empresa neozelandesa, que s'ha instal·lat per primer cop a l'Europa continental en el cas del CAT, facilita la planificació d'operacions per a les següents 48 hores amb l'objectiu d'optimitzar els costos d'explotació i aconseguir un estalvi energètic, consumint l'energia en el moment del dia que el seu cost és més baix. Segons l'organisme, de fet, l'energia és una tercera part dels costos d'explotació. El projecte, que va entrar a ple rendiment el 2013, va permetre estalviar 850.000 euros l'any passat. Per aquest 2017 es preveu arribar als 350.000 euros d'estalvi.