Els treballadors d'Ercros a Flix accepten la proposta d'acord de l'empresa per acomiadar 50 treballadors

L'ERO, que es preveu que es signi aquest dimarts, també afectarà 48 treballadors del Complex de Tarragona





Actualitzada 28/11/2017 a les 08:31

Els treballadors de la planta que Ercros té a Flix han aprovat aquest dilluns a la nit la proposta d'acord de l'empresa per acomiadar una cinquantena de treballadors. Aquesta mesura forma part de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que comportarà també el cessament total de l'activitat de la planta de Cardona (Bages) i part de l'activitat de la de Vila-seca (Tarragonès). A la planta de Flix, amb una plantilla de 110 persones, la votació ha tingut un 57,3% de participació. En total s'han emès 63 vots, dels quals 49 han estat favorables a l'acord, 7 en contra i 7 en blanc.

La proposta no té, en canvi, el vistiplau dels treballadors del Bages, que consideren que l'oferta d'indemnització per als qui no acceptin un trasllat a una altra factoria de la companyia és molt baixa. La proposta ha estat rebutjada per 21 vots en contra i 7 a favor.



L'Expedient de Regulació d'Ocupació d'Ercros afecta 132 treballadors de les plantes de Cardona (34), Flix (50) i el Complex de Tarragona (48). L'empresa justifica l'ERO per la decisió de la UE, que fixa l'11 de desembre d'aquest any com a data límit per deixar de fabricar clor utilitzant mercuri. De les tres plantes, Ercros preveu tancar del tot la de Cardona. També s'aturarà una part important de l'activitat de Flix, fet que obligarà els seus treballadors a haver de desplaçar-se fins a alguna altra fàbrica del grup si volen conservar la feina.



La direcció d'Ercros ha explicat als representants sindicals que després de les 145 peticions de jubilació anticipada i voluntària, la companyia està en disposició de no acomiadar a ningú de la plantilla i solucionar l'ERO amb un pla de recol·locacions del personal afectat en altres centres de producció del grup químic.