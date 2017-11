Afectacions a la Renfe per les obres del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i l'Ametlla

S’ha establert un servei alternatiu en autobús per a trens regionals, de la línia R16 i de llarga distància

Actualitzada 26/11/2017 a les 12:48

Les obres que Adif executa al tram Vandellòs – bifurcació Calafat, a l’Ametlla de Mar, afecten aquest cap de setmana a la mobilitat. Els treballs han de servir per adaptar la infraestructura actual, de via única, a un nou traçat, en via doble, de la línia Barcelona-Tarragona-València del Corredor Mediterrani. Amb les obres es fa la modificació de l’esquema de vies a Vandellòs per adaptar-lo a la nova configuració i a la connexió amb la nova variant Vandellòs – Tarragona. A causa d’això, no es poden fer creuaments de trens i, des de principi de mes, s’han hagut de canviar els horaris de l’R16, que han augmentat el temps de viatge uns minuts més, els de rodalies del Camp de Tarragona i els de llarga distància. Aquest cap de setmana, quan el servei es veu del tot alterat, s’han organitzat autobusos entre l’Ametlla i l’Hospitalet de l’Infant com a transport alternatiu per als passatgers. La previsió és que la nova variant entri en fase de proves a inici del 2018.