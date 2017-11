El festival Femme in Arts a Lo Pati posa el focus sobre la violència de gènere a través de l'art

Projeccions audiovisuals, dansa o recitals de poesia aborden temes com la maternitat o el control dels cossos de les dones

Lo Pati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre ha estrenat aquest cap de setmana un nou festival, Femme in Arts, per abordar a través de l'expressió artística la violència de gènere, el silenci i la capacitat potenciadora i creadora de les dones. El certamen, que coincideix amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones inclou una programació amb projeccions audiovisuals, un espectacle de dansa o un recital poètic. «Intenta fer visible un tema tan greu com la violència contra les dones d'una manera vivencial i emocional», explica la comissària de Femme in Arts, Anna Zaera. El certamen va començar divendres a la tarda amb un acte inaugural, amb dansa i la projecció del curtmetratge 'Menopause rebel', on van assistir més d'un centenar de persones. Segons Zaera, «estem en un moment en què tota la conflictiva està sortint a la llum, comencem a qüestionar-nos i a prendre consciència que és un problema estructural molt greu».



Femme in Arts neix substituïnt el cicle Cinema i Dona i ho fa amb voluntat de continuïtat. Entre les activitats programades, hi ha un cicle de cinema que inclou debats i col·loquis; un espectacle inaugural de dansa, amb la ballarina Anna Hierro; un espectacle musical, amb Les Impuxibles; un recital poètic i també un espai d'exhibició i consulta de literatura feminista. Tota la programació té com a objectiu reivindicar la lluita de les dones des d'una perspectiva universal però vinculant-la, en tot moment, amb els moviments que han tingut lloc a les Terres de l'Ebre i que mostren la resistència femenina moltes vegades des de la invisibilitat de la vida domèstica.



La maternitat, la vulnerabilitat, els dubtes que genera enfrontar-se a les definicions de gènere o mostrar com el poder controla els cossos de les dones a través de mecanismes socials, culturals o polítics són alguns dels temes que s'aborden des d'un punt de vista artístic i reflexiu.



El festival està coorganitzat per Lo Pati i les àrees de serveis socials i atenció a la dona de l'Ajuntament d'Amposta, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Montsià i el Servei d'Intervenció Especialitzada de Terres de l'Ebre que exerceix la Fundació Montsià. Compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Hi col·laboren els col·lectius de dones de les Terres de l'Ebre i el Drac Màgic, una cooperativa d'iniciativa social fundada el 1970 dedicada fonamentalment a l'estudi i a la divulgació de la cultura audiovisual amb la representació de les dones com a focus. Totes les activitats es fan a Lo Pati i són gratuïtes.