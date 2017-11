Detinguts dos homes per robar 21.000 euros en subministraments agrícoles de Flix

Un dels arrestats ingressa a presó per una ordre pendent de detenció del jutjat de Gavà

Actualitzada 21/11/2017 a les 17:25

Els Mossos d'Esquadra de Móra d'Ebre han detingut dos homes com a presumptes autors d'un robatori amb força en una empresa dedicada als subministraments agrícoles de Flix (Ribera d'Ebre). Els detinguts tenen 46 i 37 anys, són de nacionalitat romanesa i també veïns de Flix. Van sostreure sobretot maquinària agrícola, valorada en 21.000 euros, de les instal·lacions de l'empresa on van accedir trencant la tanca perimetral i forçant una porta. Els agents es van personar a la finca rural on residien els dos homes i van localitzar gran part dels efectes sostrets en el robatori, entre els quals 27 motoserres i un grup electrogen. Un dels arrestats tenia una ordre de detenció i ingrés a presó del jutjat de Gavà (Baix Llobregat) i va ingressar a presó i el segon detingut ha quedat en llibertat pendent de declarar davant del jutge d'instrucció de Falset.



La investigació va servir també per recuperar una bicicleta d'alta gamma que havia estat sostreta en el mateix robatori que la maquinària agrícola. Els efectes recuperats van ser retornats al seu legítim propietari.