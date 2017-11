Flix reviu l'últim episodi de la batalla de l'Ebre amb la retirada dels republicans pel pont de ferro

És la quarta recreació històrica que es fa al municipi, quan fa 79 anys dels fets

Actualitzada 19/11/2017 a les 16:59

Flix ha tornat a viure aquest diumenge la retirada de l’exèrcit republicà en l’últim episodi de la batalla de l’Ebre, ara fa 79 anys. La quarta recreació històrica, on han participat unes 130 persones d’associacions diverses, ha representat el replegament dels republicans per Flix, mentre una altra part es quedaven defensant la serra de la Fatarella, i el creuament del riu, amb la culminació de la voladura del pont de ferro per on havien passat. «Aquest va ser l’últim episodi de la batalla de l’Ebre i gairebé el final de la guerra civil», segons explica Jaume Massip, de l’associació la Cana. A banda del component lúdic –la recreació ha comptat amb dues avionetes que han ofert una actuació vistosa-, la recreació és un exercici de memòria històrica.