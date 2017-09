L'alcalde d'Amposta tampoc declara davant el fiscal i rep l'escalf de més de 300 veïns a Tarragona

Adam Tomàs garanteix que seguiran treballant per l’1-O malgrat que les «garanties» i la «normalitat» estan disminuint

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs (ERC), també s’ha acollit al seu dret de no declarar davant la fiscalia de Tarragona on ha comparegut com a investigat pel referèndum de l’1 d’octubre. El batlle ha justificat que «no hem fet res malament» i ha garantit que respondrà davant un jutge en cas que consideri que s’ha comès un delicte. A més de diversos alcaldes i regidors del territori, més de 300 ampostins, la majoria vinguts amb cinc autocars des de la capital de Montsià, s’han mobilitzat a les portes de l’Audiència de Tarragona en un to marcadament festiu i reivindicatiu. Els concentrats han brandat espigues d’arròs i han cridat nombroses consignes a favor del referèndum i del seu batlle. Adam Tomàs ha garantit el seu compromís amb l’1 d’octubre, malgrat que les «garanties» i la «normalitat» del procés s’han vist disminuïts amb els darrers esdeveniments.



Suport massiu de l’alcalde d’Amposta a Tarragona, on ha rebut l’escalf de més de 300 veïns arribats en autocar des de les Terres de l’Ebre. En un to festiu, els ampostins han exhibit pancartes explicitant el seu suport a l’alcalde i han repartit espigues d’arròs entre els assistents. Fins i tot han entonat les notes de ‘Lo Carrilet’ i dels Segadors.



En la seva arribada a Tarragona, Tomàs s’ha adreçat als seus veïns i ha cridat: «Votarem!». Els ampostins han respost amb clams de «volem votar», «no tenim por» i crits «d’independència» enmig d’un ambient emotiu. El batlle s’ha mostrat molt agraït pel suport rebut que, segons ha remarcat, no és només per a ell, sinó per «les institucions que ahir van ser agredides».



A la sortida, Tomàs ha reiterat el seu suport «a la llibertat, a la democràcia i a poder votar l’1 d’octubre». La seva compareixença ha estat breu perquè s’ha acollit al seu dret de no declarar. «No he fet res dolent i això no és un judici», ha dit. En tot cas, Tomàs ha garantit que, si un jutge determina que hi ha un delicte, ja prestarà declaració.



El batlle d’Amposta ha reivindicat que responen «a la voluntat del poble» i que ja són prop de 800 els alcaldes que col·laboraran amb l’1 d’octubre. «És de manual que és una qüestió que no surt de la política, sinó del poble», ha apuntat. A més, l’alcalde ha aclarit que s’ha avingut a acudir davant la fiscalia per evitar «la imatge de ser detingut per anar a testificar per les forces de seguretat del país».



Sobre els esdeveniments dels darrers dies, l’alcalde dels republicans no s’ha mostrat preocupat i ha garantit que res no canvia el calendari previst «perquè no estem fent res mal fet». L’alcalde ha reconegut el to «cordial» i «dialogant» del fiscal, el qual li ha traslladat que té sis mesos de termini per decidir si tira endavant o no la causa.



El batlle d’Amposta s’ha mostrat preocupat pel fet que «les garanties estan disminuint, la situació de normalitat cada vegada és menor i la situació d’excepcionalitat farà que continuem treballant». «És cert que no té les mateixes garanties de fa una setmana, però no vol dir que puguem traslladar la imatge a nivell internacional que aquí s’ha fet tot el possible perquè es pugui votar», ha defensat.