El germà de Lluís Salvadó lamenta que «un home ple de raó estigui tancat a la presó»

El secretari d'Hisenda està detingut a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca des d'ahir per la nit

Actualitzada 21/09/2017 a les 13:04

El secretari d'Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, està detingut a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Així ho ha explicat el germà de l'arrestat, Miquel Salvadó, que en declaracions a l'ACN ha lamentat que «un home ple de raó estigui tancat a la presó». Alhora ha explicat que després de romandre unes hores a Travessera de Gràcia, ahir al vespre el va traslladar a aquestes dependències i que l'advocada «va poder veure'l a través d'un vidre quan ja dormia». La família denuncia el tracte que estan rebent per part dels agents de la Guàrdia Civil: «No parlen català, ens obliguen a parlar-los en castellà, ahir ens van fer fora de la vorera i ens van mentir», ha indicat. El responsable de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del departament d’Exteriors, Xavier Puig, també està arrestat en aquesta comandància.

Salvadó ha relatat que en un primer moment els van comunicar que el traslladaven a les dependències de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, tot i que finalment se'l van endur cap a Sant Andreu de la Barca. «Primer vam anar a Barcelona, ens van demanar la documentació i quan semblava que ens deixarien entrar a veure'l ens van dir que no que no hi era», comenta el familiar del secretari d'Hisenda que assegura que els van «mentir» i que el van treure d'allà i traslladar a la comandància del Baix Llobregat. «L'advocada va venir ahir per la nit i va poder entrar a veure'l, però ja dormia», ha assegurat.



En aquesta línia ha afirmat que encara no tenen constància que el jutge s'hagi pronunciat sobre 'l'habeas corpus' que han presentat. «Van dilatant el temps per esperar a veure si es desmorona i diu alguna cosa que no ha de dir però no crec que sigui així, el meu germà té el cap molt dur», ha apuntat Miquel Salvadó. Amb tot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès un comunicat en què ha confirmat que el els tres 'habeas corpurs' que depenien del Jutjat de Martorell han estat rebutjats en considerar-se que la detenció es va fer ajustada a dret dins del marc d'una investigació judicial.