La defensa del conductor de l'autocar de Freginals reitera que no hi havia proves de delicte

L'advocat Sergi Atienza sosté que la hipòtesi de la somnolència no és demostrable

Actualitzada 19/09/2017 a les 19:09

L'advocat del conductor de l'autocar investigat per l'accident de Freginals, Sergi Atienza, ha celebrat el sobreseïment provisional de la causa contra el seu client i ha reiterat que no existien proves per imputar-li penalment la responsabilitat del sinistre, en el qual van morir tretze estudiants d'Erasmus que tornaven de les Falles de València. «Havíem defensat des del principi que la viabilitat del procediment penal no podia procedir perquè no s'havien acreditat els requisits per imputar el meu client per imprudència greu», ha assegurat. En aquest sentit, ha detallat que la investigació ja va certificar que el conductor no havia pres alcohol, ni drogues i havia respectat els períodes de descans reglamentaris. «No hi ha cap prova que apunti a una causa de l'accident imputable a la seva persona», ha afegit. Argumenta, a més, que la hipòtesi que s'adormís al volant no es pot provar.



Segons l'advocat, la tesi de la somnolència hauria estat abonada pels «mitjans» arran les afirmacions «d'algunes persones que van intervenir a l'accident i mossos que de forma oficial van dir que podia ser la causa» perquè la resta de possibles factors –presència de drogues, alcohol, temps de conducció o descansos- ja s'havien investigat. «Remotament quedava la possibilitat de la somnolència, que és una causa comú de molts accidents. No es pot descartar però tampoc provar. No puc demostrar que no es va dormir. És una prova diabòlica: no es pot provar una cosa que no va succeir», ha insistit Atienza, tot recordant que el conductor investigat havia conduït des de fa dècades vehicles de gran tonatge i camions, així com autocars des de feia «24 anys». «Havia fet tots els descansos, feia només una hora i tres quarts que havia sortit de València, havia estat amb òptimes condicions, en una bona zona de la ciutat sense que l'afectessin especialment els petards», ha tancat.



El lletrat, que va criticar durament la reobertura del cas del passat mes de gener per a, precisament, fer comparèixer el seu client –com a únic investigat- davant del jutge, considera que la declaració no va permetre aportar nou «elements de prova» respecte els elements que ja es van apuntar inicialment. No descarta la possibilitat de nous recursos de la Fiscalia i les acusacions particulars, però creu que pels antecedents del cas i les anteriors respostes del jutge no acabaran prosperant. En aquesta línia, confia que el cas s'acabarà resolent per la via civil, possibilitant que les famílies de les tretze víctimes mortals i dels 42 ferits puguin reclamar indemnitzacions per l'accident.