El jutjat d'Amposta arxiva per segon cop el cas de l'accident de Freginals

El jutge considera que no hi ha motius suficients per obrir un procediment penal en contra del conductor de l'autocar per la mort de tretze estudiants d'Erasmus

Actualitzada 19/09/2017 a les 12:44

El titular del jutjat número 3 d'Amposta ha ordenat l'arxiu de la causa oberta per l'accident d'autocar de Freginals, en el qual van morir tretze estudiants d'Erasmus que tornaven de les falles de València la matinada del 20 de març de 2016. Després d'haver pres declaració a l'únic investigat, el conductor de l'autobús, el jutge conclou que no existeixen motius suficients per obrir-li un procediment penal per tretze presumptes delictes d'homicidi imprudent i 42 de de lesions imprudents, tal i com sol·licitaven Fiscalia i les acusacions particulars. Argumenta que les diligències no han permès constatar que el conductor presentés somnolència conscient o no hagués respectat la necessària cautela i perícia com a professional. La decisió de tancar per segon cop el cas, després que l'anterior titular del jutjat l'arxivés el passat gener sense haver pres declaració a l'investigat, obre ara la via civil per poder determinar responsabilitats i indemnitzacions.