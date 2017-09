La Guàrdia Civil identifica a Amposta quatre persones i els requisa dinou cartells de la campanya per l'1-O

Dos agents van abordar el grup, format per militants d'ERC i membres d'ERC de l'ANC, mentre penjava pòsters a les faroles de l'Avinguda de la Ràpita aquest diumenge a la nit

Actualitzada 18/09/2017 a les 13:35

Anit ho vam patir a Amposta gent d @assemblea i @Esquerra_ERC per enganxar cartells, però ni amenaces ni intimidacions ens aturaran! pic.twitter.com/M6krey4Q4C — Manel Alves II*II (@manelalvesANC) 18 de setembre de 2017

Agents de la Guàrdia Civil van identificar quatre persones i els van requisar els cartells a favor del sí en el referèndum de l'1-O que estaven penjant de les faroles de l'Avinguda de la Ràpita d'Amposta aquest diumenge a la nit. Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit. Una hora i mitja abans tres grups formats per unes quatre persones cadascun, amb militants d'ERC i membres de l'ANC, es van trobar per recórrer els carrers de la població amb l'objectiu d'enganxar cartells de la campanya pel referèndum. Els agents de l'institut armat van interceptar un dels grups a la cèntrica avinguda, on els van obligar a aturar l'acció, els van identificar i van aixecar acta requisant els dinou pòsters que encara els quedaven per penjar. El coordinador de l'ANC a les Terres de l'Ebre, Manel Alves, un dels participants en l'acció, considera que l'actuació policial és una «provocació» que tracta d'infondre la por entre els partidaris del referèndum i ja ha anunciat que aquest tipus d'incidents no alteraran els seus plans.Segons el relat del mateix Alves, un dels agents que es va personar allí no es trobaven els partidaris del referèndum va mostrar inicialment signes de nerviosisme i actuava «molt alterat». «Ens deia que ens detindrien, que el que fèiem estava prohibit i volia que despengéssim els cartells que havíem penjat fins llavors», apunta. Davant d'això, el grup va optar per no respondre cap de les preguntes de la Guàrdia Civil fins que arribés al lloc el seu advocat. Després d'efectuar una trucada al seu superior, l'agent que s'havia mostrat nerviós es va acabar calmant. «No va sortir de mare», precisa Alves. Finalment, i davant del requeriment policial, els activistes van lliurar els dinou cartells que els quedaven i es van identificar.Considera el coordinador de l'ANC que l'objectiu de l'actuació policial era infondre la «por» i intentar «intimidar» els partidaris de l'1-O que s'estan mobilitzant durant aquests dies. Es mostra convençut, però, que aquesta estratègia no funcionarà. «Això no altera els nostres plans: no podem permetre que ens venguin la moto de que ens vulguin fer creure que és il·legal. Si és il·legal no és democràcia. Som demòcrates, volem urnes i que voti la gent, tant del sí com del no. Continuarem fent la nostra campanya, penjant cartells i fent actes», argumenta. En aquest sentit, recorda la importància que els ciutadans estiguin informats i mantenir una actitud «pacífica i tranquil·la». «Seguirem sortint al carrer, no ens aturaran», tanca.De fet, aquesta no era la primera enganxada –o penjada- de cartells que aquest diumenge es feia a Amposta. Unes poques hores abans, cap a les set de la tarda, una cinquantena de persones, convocades per la mateixa ANC, Òmnium i tots els partits favorables a la independència van recórrer totes les cartelleres «habituals» per enganxar-hi els pòsters. En aquest cas, cap agent policial es va personar ni es va produir cap incident.