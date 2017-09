Operatiu policial contra el tràfic de drogues a Amposta

Mossos d'Esquadra i Policia Local coordinen el dispositiu on es preveuen diverses detencions

Actualitzada 15/09/2017 a les 12:39

Mossos d'Esquadra i Policia Local d'Amposta duen a terme aquest divendres un important operatiu policial contra el tràfic de drogues a la capital del Montsià. Segons ha pogut confirmar l'ACN, s'han fet quatre entrades simultànies a domicilis d'Amposta, tres d'aquestos al barri del Grau. Els escorcolls encara no han acabat i es preveuen diverses detencions. De moment, s'han intervingut diversos tipus de drogues. L'operatiu policial s'ha dut a terme per iniciativa de la Policia Local i amb el suport dels Mossos d'Esquadra. En total hi ha més d'una vuitantena d'agents participant en els escorcolls. Segons fonts policials, en aquests domicilis es podria preparar venda al detall de cocaïna i heroïna.