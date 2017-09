Un incendi a prop de les vies de tren a Riba-Roja obliga a tallar-ne la circulació

Vuit dotacions terrestres de Bombers i una més d'aèria s'han activat per apagar el foc

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 16:57

Un incendi ha cremat al voltant d'una hectàrea de matolls a Riba-Roja d'Ebre, a prop de les vies de tren, a primera hora de la tarda d'aquest dimecres. Fins a vuit dotacions terrestres i una més aèria de Bombers s'han activat per tal d'apagar el foc, que s'ha declarat a les 14.26 hores en una zona urbana, tot i que no ha estat necessari procedir al desallotjament de cap habitatge. La circulació de trens per la via s'ha tallat com a mesura de prevenció a les 15.13 hores, i al voltant de 30 minuts després s'ha tornat a reprendre. Els Bombers han donat per controlat el foc a les 15.58 hores.