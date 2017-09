Llibertat provisional per al sacerdot de Tortosa acusat d'abús de menors

La jutgessa li retira el passaport i li prohibeix comunicar-se i apropar-se a menys de 500 metres del menor durant un any

Actualitzada 13/09/2017 a les 18:05

El jutjat d’instrucció número 4 d’Amposta ha deixat en llibertat provisional al capellà de la diòcesi de Tortosa que va ser arrestat a Hondures pels presumptes delictes d’abusos sexuals i prostitució de menors. Després de prendre-li declaració durant prop d’una hora aquest dimecres, la jutgessa ha acordat diverses mesures cautelars com ara la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i la prohibició de comunicació i aproximació a menys de 500 metres del menor durant un any, segons ha informat el TSJC. Joan Alonso, de 52 anys, està investigat pels presumptes delictes d’abusos sexuals a menor de 16 anys, prostitució de menors i contacte amb menors a través de mitjans telemàtics amb finalitats sexuals. A més d’Alonso, hi ha uns altres deu investigats per aquesta causa. El capellà va ser detingut el passat 31 d'agost a Hondures, on estava de missioner des de l'estiu passat. Els fets haurien passat fa dos anys a les Terres de l'Ebre, quan era sacerdot de la parròquia d'Alcanar.



Aquest dimecres al matí, Joan Alonso ha arribat en un cotxe patrulla dels Mossos provinent de la presó de Mas d’Enric, al Catllar. El sacerdot va ser arrestat fa dues setmanes a Hondures, on feia de missioner des de l'estiu passat, després que el jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta emetés una ordre de recerca i extradició contra ell.



El jutjat va rebre una denúncia el passat mes d'abril i ja ha pres declaració a deu investigats més en el cas, sis dels quals van ser detinguts. Actualment, tots es troben llibertat. Al juliol, es va arxivar provisionalment la causa contra un dels investigats, que és agent dels Mossos d’Esquadra. Tot apunta que alguns d’aquests individus haurien contactat amb el menor, que ara tindria setze anys, a través de webs de contactes.



La policia d'Hondures va detenir Alonso el passat 31 d'agost. Al país centreamericà hi havia estat com a missioner enviat pel bisbat de Tortosa l'estiu de l'any passat. El jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta havia emès una ordre de recerca i d'extradició contra ell per, suposadament, haver abusat del menor. El sacerdot, pertanyent a la diòcesi de Tortosa, ha ocupat diverses parròquies de les Terres de l'Ebre com Deltebre o Alcanar. Des de l'estiu passat, feia de missioner a Hondures. Aquest dimecres al matí, amb motiu de la seva compareixença, dos capellans de la mateixa diòcesi de Tortosa s'han personat a les dependències judicials per donar suport a l'investigat durant la seva declaració judicial.



Arran de la seva detenció, el Bisbat de Tortosa va emetre un comunicat on expressava la seva «sorpresa» per la notícia, i confiava que es pugui demostrar la seva innocència. L'estament eclesial assegurava que no havia sabut la detenció del sacerdot a través dels mitjans de comunicació i que no havia tingut mai «cap informació de cap comportament inadequat del mossèn Joan Alonso». «Per a tots ha sigut una sorpresa, aquesta notícia. Esperem que pugui demostrar la seva innocència», afegia el comunicat. Joan Alonso era a Hondures per un conveni de col·laboració entre el bisbat de Tortosa i el de Trujillo, responent, segons les mateixes fonts, «a una inquietud missionera que ell ja havia viscut en altres etapes de la seva vida sacerdotal».



«Des del moment en què hem tingut coneixement dels presumptes delictes pels mitjans de comunicació, hem iniciat el protocol d'actuació indicat per la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Manifestem la nostra confiança en la justícia civil, així com la nostra disponibilitat a col·laborar-hi plenament», afegia el bisbat. Després de recordar el principi de presumpció d'innocència, el comunicat insistia: «En cas que es confirmi la veracitat de les acusacions, manifestem el dolor que també a nosaltres ens produeix aquest comportament i el condemnem, i des d'ara ens posem a disposició dels possibles afectats per oferir-los tots els ajuts que estiguin al nostre abast perquè arribin a superar les conseqüències d'aquests fets».