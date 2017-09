L'alcalde de Tortosa sobre Fiscalia: «No ens faran canviar d'actitud»

Ferran Bel assegura que «la bogeria de l'Estat és inversament proporcional a la seva impotència de veure com es farà el referèndum»

ACN

Actualitzada 13/09/2017 a les 18:28

L'alcalde de Tortosa i diputat del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha assegurat que l'advertiment de la Fiscalia no farà canviar de parer als alcaldes que han donat suport a l'1-O. Bel ha manifestat que «no canviarem d'actitud», i ha explicat que no ha rebut cap notificació i que se n'ha assabentat de les citacions de Fiscalia pels mitjans de comunicació. «És kafkià que un fiscal que, a sobre està reprovat pel Congrés, ordeni a 712 alcaldes elegits democràticament que se'ls cridi a declarar com a investigats per col·laborar en un procediment democràtic com és un referèndum», ha afegit. En declaracions a l'ACN, Bel ha reconegut que esperava la maniobra de la Fiscalia i adverteix que el procés encara no ha acabat. «La bogeria del PP i de l'Estat ara mateix no té límit i és inversament proporcional a la seva impotència de veure com aquella cosa que van dir que no es faria com és el referèndum es farà malgrat tots els entrebancs i boicots», ha etzibat.