Detingut a Garcia un conductor que feia ziga-zagues i sextuplicava la taxa d'alcoholèmia

L'home, de nacionalitat anglesa, circulava per la carretera C-12 i va intentar evitar un control dels Mossos fugint amb el seu tot terreny per un camí de terra

Actualitzada 13/09/2017 a les 19:02

Els Mossos van detenir el passat divendres a la nit un ciutadà anglès de 52 anys que conduïa fent ziga-zagues per la carretera C-12 i sextuplicant la taxa d'alcoholèmia permesa -1,52 mg/l d'aire expirat, quan el màxim permès és 0,25-. Els agents havien establert un control de drogo-alcoholèmia a la C-12, a l'altura del terme municipal de Garcia (Ribera d'Ebre), quan cap a les deu de la nit van observar un vehicle de matrícula estrangera que va passar circulant d'aquesta forma. Després d'iniciar la seva persecució, el tot terreny va intentar escapolir-se utilitzant un camí de terra, però finalment es va desistir i es va acabar aturant per poder-lo sotmetre a la prova d'alcoholèmia. El conductor era un home nascut al Regne Unit de 52 anys que no acreditava cap residència a l'Estat espanyol. Per aquest motiu, els Mossos el van detenir i van obrir diligències penals per conducció sota els efectes de l'alcohol.



Un cop comprovada una residència al territori i la fiabilitat de comparèixer davant l'autoritat competent, l'home va quedar en llibertat i va ser citat per comparèixer al jutjat de Falset. El conductor s'enfronta a una pena que aniria entre tres i sis mesos de presó o entre sis i dotze mesos de multa o treballs en benefici de la comunitat no inferior a 31 dies ni superior a 90. Addicionalment, se li aplicaria la prohibició de conduir vehicles a motor entre un i quatre anys, pel que respecta a la conducció superant la taxa d'alcoholèmia permesa.