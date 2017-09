Més de 26.300 alumnes comencen el nou curs escolar a les Terres de l'Ebre

Ensenyament incrementa la plantilla de docents al territori que s'apropa als 2.400

Actualitzada 12/09/2017 a les 08:53

El curs escolar 2017-2018 comença a les Terres de l'Ebre amb 2.359 professors, 134 més que el curs passat. Aquest augment de docents d'un 6%, una davallada del 0,4% del nombre de grups i amb 980 alumnes menys, fa que les ràtios respecte el curs anterior baixin. Amb 26.353 alumnes, de mitjana s'assignaran 12,3 alumnes per mestre a infantil i primària i 8,3 alumnes per professor a secundària, unes dades conseqüents per la casuística de tenir molts centres rurals – la meitat dels centres escolars formen les tretze ZER ebrenques-. Seguint amb la tendència dels darrers anys, el nombre d'alumnes del cicle infantil a les Terres de l'Ebre decreix. Aquest curs hi ha 4.626 alumnes, 254 menys que el curs passat. També com l'any passat, una vuitantena de nens i nens empadronats que haurien de cursar P3 no han estat matriculats pels seus pares, en molts casos perquè decideixen no inserir-los en el sistema educatius fins a la primària, quan és obligatori, o perquè en altres casos són famílies que marxen del territori.



El nombre d'alumnes a primària és molt similar al curs passat, amb 10.755 estudiants, només 14 menys, mentre que augmenta el nombre d'alumnes a secundària amb 232 estudiants nous. A Batxillerat el nombre provisional d'alumnes és de 1.279 estudiants, 459 menys que l'any passat, i també i ha 2.815 estudiants matriculats als cicles formatius, 485 menys també que el darrer curs.



El territori disposa de 118 centres educatius de titularitat pública i concertada. Hi ha 72 escoles públiques -la meitat de les quals concentrades en les 13 Zones d'Educació Rural (ZER)-, 20 instituts i 6 centres concertats. El servei es complementa amb 57 llars d'infants, 11 de les quals dins del pla experimental que permet la gestió de la Generalitat (les mateixes que l'any passat), 14 serveis educatius i 23 escoles de música.



L'increment en 134 professors repercutirà sobretot en els instituts, instituts escola i centres d'alta complexitat, que són minoritaris al territori. Les ràtios d'alumne per classe han baixat respecte el curs passat. A P3, s'ha passat de 20,58 alumnes aula a 18,82. Al cicle infantil la davallada ha estat d'1 punt, de 19,68 a 18,65 alumnes per classe; a primària es manté en 20 estudiants per aula; baixa de 27 a 25 alumnes a 1r d'ESO; i augmenta lleugerament, de 25,66 a 26,35 a la resta de cursos de secundària