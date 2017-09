Hondures deporta el sacerdot reclamat pel jutjat d'Amposta per un suposat abús sexual

El sacerdot, de la diòcesi de Tortosa, havia exercit a Alcanar i les Cases d'Alcanar entre 2011 i 2016

EFE

Actualitzada 08/09/2017 a les 10:33

El sacerdot espanyol Joan Alonso Bonal, sol·licitat en extradició a Espanya suposadament per haver abusat sexualment de menors i prostituir-los, ha estat deportat aquest dijous per les autoritats d'Hondures, on va ser capturat el 31 d'agost, ha informat una font policial.



Bonal, de 52 anys, era requerit pel Jutjat d'Instrucció Número 4 de la localitat d'Amposta (Montsià). El sacerdot va ser detingut la setmana passada al caribeny departament de Gracias a Dios, fronterer amb Nicaragua, en compliment a una «ordre de captura amb fins d'extradició emesa per Espanya», segons un informe de la Força de Seguretat Interinstitucional Nacional (Fusina).



A Espanya, el sacerdot està reclamat per la Justícia per «suposar-lo responsable d'haver comès els delictes d'abús sexual i prostitució de menors», ha indicat la Fusina.



Joan Alonso, de 52 anys, va exercir com sacerdot en les parròquies d'Alcanar i les Cases d'Alcanar entre 2011 i 2016. El sacerdot es trobava en Hondures per un conveni de col·laboració entre el Bisbat de Tortosa i el Bisbat de Trujillo.