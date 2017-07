Activistes feninistes es queden en sostenidor per protestar per una resposta masclista d'un regidor del PP

El popular havia afirmat que «a veure si us penseu que anireu en biquini i no us mirarem» quan la regidora de la CUP defensava una proposta contra agressions masclistes

13/07/2017 a les 17:30

La regidora de la CUP, Dayana Santiago, acompanyada d'altres membres de l'assemblea de la formació i activistes de col·lectiu feminista F de Figa, van protagonitzar una singular acció de protesta, davant la porta de l'Ajuntament, una vegada finalitzat el plenari municipal de Deltebre, el passat dimecres al vespre.Totes elles es van treure les samarretes i es van quedar en sostenidor, esperant el pas per la zona del regidor del Partit Popular, Tomàs Castells. Aquest havia aconseguit que Santiago i part del públic abandonés la sala de plens després d'afirmar: «A veure si us penseu que anireu en biquini i no us mirarem», quan la regidora cupaire estava llegint una carta anònima en la qual es relataven agressions masclistes al municipi.La raó per la qual Dyana Santiago estava fent la lectura d'aquesta carta es remunta al plenari municipal del mes de juny. En aquell ple, després de la presentació de la moció de la CUP per la creació del protocol contra les agressions masclistes a les Festes Majors, Delta Fira i altres nits festives, el regidor popular va afirmar que «a Deltebre aquestes coses no passen». Castells va afegir que, «els 6.046 hòmens de Deltebre es poden sentir avergonyits de la proposta i no ens mereixem passar per aquí».La CUP va considerar aquesta resposta com a «indignant» i el col·lectiu feminista F de Figa va engegar una campanya de visibilització d’agressions i actituds masclistes que han patit les dones de Deltebre. La campanya, amb les etiquetes #AmiTambéMhaPassat #DeltebreSenseMasclisme ha aconseguit que el col·lectiu hagi rebut ja una trentena de cartes anònimes que expliquen agressions sofertes en nits de festa.La lectura d'una de les cartes, adreçada al regidor del PP i al conjunt del plenari va provocar novament el que des de la CUP consideren una resposta «indignant». La regidora de la CUP va demanar a l’alcalde que volia contestar i l’alcalde no li va permetre.Segons explica el digital marfanta.com , la regidora va respondre igualment a micro tancat: «saps que li diu un home a una dona quan li pega i fins i tot quan la mata? Li diu que ho fa perquè l’estima, masclisme! Vergonya me’n donaria». Tot seguit, es va aixecar i va marxar del ple. Posteriorment es va produir l'acció de protesta davant la porta de la Casa de la Vila.