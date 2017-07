La XXII Festa del Renaixement inclou visites nocturnes a la catedral de Tortosa

Una seixantena d'espectacles de companyies de vuit nacionalitats diferents portaran l'esplendor del segle XVI a la ciutat del 20 al 23 de juliol

Actualitzada 13/07/2017 a les 15:43

A una setmana per donar el tret de sortida de la XXII Festa del Renaixement de Tortosa, l'organització ultima els detalls per engalanar la ciutat i retornar-la a l'esplendor del segle XVI. Ho faran gràcies a una seixantena d'espectacles que oferiran companyies de vuit nacionalitats diferents, sumades a les activitats de recreació i pròpies de la Festa. A més de la presència de nou dels abanderats d'Arezzo, o de l'espectacularitat de la dansa del Devitx, l'Ajuntament ha destacat la qualitat d'espectacles fets per companyies i entitats de la ciutat com és la Taverna d'Enrico, La pazzia senile, o La gran fortuna de Pantalone. També destaca un torneig cavalleresc que girarà entorn a la figura del papa Adrià d'Utrech, i una novetat: visites nocturnes a la catedral de Tortosa. Segons ha explicat el regidor de la Festa, Domingo Tomàs, aprofitant l'estrena de la nova il·luminació del temple, divendres i dissabte per la nit hi haurà la possibilitat de conèixer els racons renaixentistes de la Catedral de la mà de l'historiador Joan Hilari Muñoz.



La Festa començarà dijous 20 amb l'acte inaugural que presidirà el conseller de Justícia, Carles Mundó. Precisament el seu Departament, ha iniciat fa poques setmanes les obres del nou Palau de Justícia de Tortosa que afectaran a la mobilitat de la Festa. Segons ha explicat el regidor Domingo Tomàs, el carrer de la Mercè estarà tallat per als vianants i només serà d'accés veïnal. D'aquesta manera, la Festa reforçarà el pas pel carrer Montcada i del Vall per accedir a la plaça Mossèn Sol i als Reials Col·legis.



Però malgrat que enguany es perd aquest carrer per les obres, s'ha guanyat la plaça Gerard Vergés on s'ha construït el nou edifici de les delegacions del Govern que, precisament, coincidint amb la Festa del Renaixement, serà inaugurat divendres 21 de juliol pel president del Govern, Carles Puigdemont, i el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. Tot i que no s'ha previst espectacles estables sí que serà lloc de pas d'actuacions itinerants.



La Festa del Renaixement té un pressupost de 220.000 euros amb una estructura d'actes propis consolidada com és el cas de la gran desfilada el diumenge al vespre. En total seran 60 espectacles diferents més totes les activitats de recreació i actes propis i cerimònies de la Festa que faran possible companyies de vuit nacionalitats diferents. A més de Catalunya i Espanya, hi ha grups de França, Itàlia, Portugal, Ucraïna i Rússia.



Aquesta setmana s'han començat a repartir els programes oficials de la Festa amb un bustiatge a totes les llars del municipi.