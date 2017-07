Bel: «Tinc dubtes com Baiget però tant de bo tots els alcaldes tinguessin la determinació que tinc jo en l'1-O»

L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés reivindica la feina del PDeCAT a Madrid però assegura que estan «esgotats» que el seu posicionament sigui objecte de controvèrsia constant

Actualitzada 13/07/2017 a les 10:12

L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCAT, Ferran Bel, ha assegurat que l'Ajuntament que encapçala farà tot el possible perquè el pròxim 1 d'octubre es pugui votar «amb normalitat». En una entrevista amb l'ACN, Bel ha lloat la tasca feta pel conseller Baiget i la seva «fidelitat» al procés. L'alcalde ha assegurat que també té dubtes sobre l'1-O i que està preocupat per situacions que es poden produir en l'àmbit personal o familiar però que això «no treu un centímetre» de la seva «determinació» per tirar endavant l'1-O amb èxit. «Qui digui que no li preocupa o és un inconscient o està enganyant, i no és el cas del senyor Baiget. Jo també tinc dubtes però li asseguro que tant de bo tots els alcaldes del país tinguessin la determinació que tinc jo en possibilitar el vot», ha manifestat Bel. Sobre la tasca del PDeCAT al Congrés, Bel l'ha reivindicat i ha reconegut estar «esgotat» que el seu posicionament respecte algunes propostes que es debaten a Madrid sigui objecte de «controvèrsia» constant.



Ferran Bel va ser un dels molts que va agrair, a través del seu compte de twitter, la tasca feta pel conseller Jordi Baiget quan es va conèixer el seu cessament. Sap que va ser una decisió que el president Puigdemont va prendre amb «molt dolor i neguit», i se sent molest davant les crítiques «alegres i banals» que alguns han fet sobre l'exconseller. «Va ser el secretari del Govern que va signar el 9N i entenc que el reivindiqui, jo també el reivindico, i crec que no és una cosa de la que podem prescindir», assegura durant una entrevista amb l'ACN.



Sobre el contingut de les declaracions de Baiget que van precipitar la seva marxa del Govern, Bel assegura que l'exconseller té uns «antecedents» que molt poques persones poden acreditar en aquest país. Sobre la seva preocupació entorn a la situació que s'està generant respecte l'1-O, l'alcalde i diputat assegura que és «òbvia». «Qui digui que no li preocupa o és un inconscient o està enganyant, que no és el cas del senyor Baiget. Jo també tinc dubtes però li asseguro que tant de bo tots els alcaldes del país tinguessin la determinació que tinc jo en possibilitar el vot. Què vol dir que no tinc dubtes? Que no estic preocupacions per situacions personals o familiars? Òbviament però això no treu un centímetre de la nostra determinació de tirar endavant el projecte. Això ho hem de reivindicar davant de molta gent que es dedica, de forma molt alegre, a criticar a donar lliçons però després els que estem empenyent el projecte som els que som», ha manifestat.



Ferran Bel ha recordat que el partit on milita, el PDeCAT, ha assumit condemnats i processats perquè la gent pogués votar o perquè es puguin comprar urnes que no s'han comprat. «Ens hem d'espolsar la son de les orelles i no tenir cap mena de complexe per reinvidicar aquesta feina», etziba, visiblement molest per les crítiques que rep la formació. Algunes d'aquestes per votacions o negociacions que ell mateix ha liderat -el sector de l'estiba- des del Congrés de Diputats. «En totes les iniciatives legislatives que es tramiten al Congrés hi participen totes les formacions polítiques, com per exemple la Llei d'autònoms. Totes volen reivindicar la seva part d'autoria i el PDeCAT no pot fer-ho? Seria un exercici d'hipocresia. Nosaltres no ens hem de fer perdonar res. El nostre compromís és clar i amb respecte a tothom, comencem a estar esgotats que el nostre posicionament sigui objecte de controvèrsia i el dels altres no. Alguns esmenen i pacten amb el PP encara que siguin lleis, però si ho fa el PDeCAT estem sota sospita. Això no pot ser», ha reblat.



Admet que és «pragmàtic» i defensa tenir punts d'entesa amb tothom, també amb el PP, i que continuarà fent-ho si és per millorar la tramitació de lleis que continuaran afectant a Catalunya passi el que passi l'1-O. «Pactar el pressupost és inimaginable però estic treballant per esmenar la Llei de contractes del sector públic, com també ho fa ERC o En Comú Podem. Si ho fa el PDeCAT està mal vist però si ho fan els altres és un èxit. Hem de ser una mica estrictes perquè tota la legislació que es produeix a l'Estat també s'aplicarà a Catalunya, durant la transitorietat, en el cas hipotètic que guanyés el sí en el referèndum», ha recordat. «En 48 hores proclamarem la República si guanyem però això no vol dir que diguéssim que estarem en un estat sense norma, i la que se'ns aplicarà serà la que hi ha ara a Espanya, i té tot el sentit que hi continuem incidint», ha conclòs.