Segon tractament contra les larves dels mosquits a l'entorn dels nuclis urbans del delta de l'Ebre

Els tècnics del Copate tenen previst efectuar tres operacions per atacar la proliferació de l'insecte a la zona fins a mitjans agost

Actualitzada 12/07/2017 a les 12:32

Els tècnics del Copate efectuaran el segon tractament contra les larves de mosquits que es generen als arrossars perimetrals dels nuclis urbans del delta de l'Ebre aquest pròxim dilluns. Les operacions, com ja és habitual, s'iniciaran a l'hemidelta esquerre, a les zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, per passar a l'hemidelta dret, a Amposta, Eucaliptus, Poblenou, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i Sant Carles de la Ràpita, abastant una superfície total de 2.100 hectàrees d'arrossars perimetrals. En funció de la climatologia, l'actuació pot prolongar-se durant tota la setmana. El que començarà aquest dia 17 serà el segon dels tres tractaments que s'han programat durant aquesta campanya 2017 i que s'efectuaran fins a mitjans mes d'agost. El finançament per a aquestes actuacions prové dels mateixos ajuntaments del Delta, la Diputació de Tarragona, els consells del Baix Ebre i el Montsià, així com de la Generalitat.