Hi van treballar vuit dotacions de bombers

Redacció

Actualitzada 11/07/2017 a les 09:29

Un incendi va cremar, ahir dilluns al vespre, prop d'una hectàrea d'una àrea boscosa a Miravet. El foc es va declarar a les 19.30h del vespre en una zona propera al Mas de l'Assaludador, que no va caldre que fos desallotjat, i es va donar per controlat a les 21h. En les tasques d'extinció de les flames hi van participar vuit dotacions terrestres dels Bombers, que van treballar al lloc fins les 2.15h d'aquesta matinada, quan l'incendi s'ha donat per extingit.