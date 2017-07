Roben uns 400 euros en gelats i diners en metàl·lic de la piscina municipal del Perelló

Els lladres van accedir a les instal·lacions forçant el pany d'una porta posterior durant el cap de setmana, quan l'equipament es trobava tancat

Actualitzada 11/07/2017 a les 14:05

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'uns 400 euros en gelats i diners en metàl·lic, procedents de les entrades i abonaments, de la piscina municipal del Perelló (Baix Ebre). Els fets es van produir durant aquest passat cap de setmana, quan les instal·lacions es trobaven tancades al públic, i els seus responsables van adonar-se'n al reobrir-les aquest dilluns al matí. Els lladres haurien entrat forçant el pany d'una porta situada a la part posterior de l'edifici dels vestidors, fora de l'espai il·luminat pels focus instal·lats temps enrere per prevenir les entrades nocturnes a la piscina. Un cop a dintre de l'immoble, es van endur la caixa amb els diners així com també gelats i begudes que es venen als usuaris de la piscina. Fonts municipals calculen que, en total, el valor del material sostret i els desperfectes produïts per l'assalt eleven les pèrdues entre els 500 i 600 euros.