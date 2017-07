Marea Blanca rebutja l'ampliació del Verge de la Cinta i aposta per un hospìtal nou

Dubten sobre la nova empresa pública anunciada per Comín per gestionar la xarxa sanitària al territori

Marea Blanca Terres de l'Ebre s'ha posicionat aquest dimarts després de conèixer les propostes del conseller de Salut, Antoni Comín, respecte l'àmbit sanitari al territori. El col·lectiu, on s'hi ha adherit professionals i usuaris de la sanitat, ha rebutjat l'ampliació proposada per Salut de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) i segueixen reclamant un centre nou a uns altres terrenys més accessibles. No els convenç l'edifici projectat que permetrà ampliar l'Hospital i resoldre els problemes d'aparcament amb un pàrquing, on l'usuari haurà de pagar. En una roda de premsa, aquest col·lectiu també ha expressat dubtes sobre la nova empresa pública anunciada pel conseller Comín 'Salut Terres de l'Ebre' que es crearà per gestionar l'Hospital de Móra d'Ebre, i a la que s'hi podran afegir altres centres sanitaris. "Volem que deixin clar que serà de gestió pública directa i sense mercantilització", ha detallat Joan Rebull, metge de l'Hospital de Tortosa.

Una de les integrants de la recent creada Marea Blanca Terres de l'Ebre, Anna Guasch, ha assegurat que l'actual situació de l'Hospital és "insostenible", que el centre sembla un "laberint", i que els pacients i treballadors estan fent "sobreesforços". Segons el col·lectiu, les Terres de l'Ebre es "mereixen" un nou hospital com el que es va prometre l'any 2005, i demanen que se'ls justifiqui perquè a altres llocs es fan centres nous i aquí no.



Consideren que el nou edifici projectat no és la solució més adient, com tampoc ho és el fet que el centre estigui dalt d'un turó que complica l'accessibilitat. A més, han lamentat les llistes d'espera i el fet que disposar de maquinària envellida provoqui avaries amb la conseqüent anul·lació i reprogramació de visites.



D'altra banda, Marea Blanca també ha volgut expressar els seus dubtes sobre l'altre anunci fet per Comín durant la seva visita a les Terres de l'Ebre la setmana passada, de crear una empresa pública per gestionar la xarxa sanitària del territori, començant per l'Hospital de Móra d'Ebre a partir de l'abril del 2018. Un altre dels integrants de Marea Blanca, Joan Rebull, metge de l'Hospital, ha assegurat que és molt important que l'empresa que es creï sigui de "gestió pública directa". "Si no volen que sigui l'ICS, doncs no cal, però és molt important que sigui un model de gestió directa on no hi hagi mercantilització", ha afegit Rebull.



Així mateix, han reclamat al Departament que abans d'impulsar aquesta empresa pública s'avaluïn les necessitats del territori. "Si venim a fer proves a les Terres de l'Ebre, potser hauríem de començar a parlar de les necessitats: les prevalences, patologies, indicadors de salut, i un cop fet això potser podem parlar de com es dóna el servei d'acord amb la necessitat", ha manifestat Rebull.



Per últim, Marea Blanca Terres de l'Ebre ha explicat que està fent jornades informatives pel territori per donar a conèixer el moviment social que vetlla per la sanitat pública de qualitat. Aquests propers dies es faran xerrades a Alcanar, Deltebre i Ulldecona, i s'està preparant una a Tortosa pel mes de setembre.