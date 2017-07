Aïllaran amb una barrera al riu el focus de caragol maçana de Miravet per evitar-ne la propagació

La Generalitat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre es coordinen per intensificar les prospeccions la zona afectada i la vigilància al llarg del curs fluvial

Actualitzada 11/07/2017 a les 09:37

El Departament d'Agricultura i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) han acordat instal·lar una barrera al riu per aïllar el focus de caragol maçana detectat a l'alçada de Miravet (Ribera d'Ebre) i, així, evitar la seva possible propagació. Aquesta és la principal mesura que ha sortit d'una reunió tècnica de coordinació mantinguda aquest dilluns a Xerta i en la qual també han participat tècnics de les comunitats de regants i representants de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece), a més dels diferents organismes de la Generalitat implicats. La instal·lació, que coordinarà l'empresa pública Forestal Catalana, començarà aquest dimarts i ha de permetre els tècnics continuar prospectant la zona amb major intensitat. El passat 27 de juny l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va comunicar a la CHE la troballa del focus, molt a prop d'un altre localitzat fa tres anys. Fins aquests moments, l'organisme de conca –ens competent dins del domini públic hidràulic- ha retirat 179 postes i sis exemplars adults.El tancament, format per una estructura que sostindrà una malla amb un diàmetre molt reduït per impedir la dispersió de postes i alevins al riu, clourà un tram de 200 metres i entrarà un metre dins a la llera fluvial, encerclant l'espai on es van localitzar les postes i els exemplars. Aquest dispositiu romandrà instal·lat durant diversos mesos, segons ha explicat a l'ACN la subdirectora general d'Agricultura, Neus Ferrete, i ha de permetre els tècnics treballar de forma intensiva i prospectar amb seguretat per eradicar de forma segura el focus detectat entre l'embarcador de Miravet i les illes fluvials del marge esquerre del riu. El mateix departament d'Agricultura aportarà el material, mentre que Forestal Catalana coordinarà els treballs amb personal de la CHE i de les Comunitats de Regants.«Sobretot, hem de vigilar, prospectar intensament i actuar allà on es detecti. Esperem que no es detecti més enllà d'aquest focus», ha precisat Ferrete. La troballa d'aquesta nova colònia de caragol maçana, que en primera instància ha estat netejada per tècnics de la CHE, ha encès totes les alarmes al delta de l'Ebre. Segons l'organisme de conca, els adults es van localitzar en les prospeccions nocturnes: durant les hores de llum s'oculten i és de nit quan la femella surt a dipositar les postes. La presència del caragol aigües amunt de la captació dels canals, a l'assut de Xerta, podria convertir-se en l'avantsala d'un desastre: que l'invasor aprofités la infraestructura de reg per escampar-se per tot el tram final del riu i el Delta. Per aquest motiu s'ha convocat la reunió per consensuar i coordinar accions que conjuntament permetin contenir i, si és possible, eradicar definitivament la presència d'aquesta espècie riu amunt. De moment, apunta Ferrete, es desconeix si s'ha propagat. En aquest sentit, la CHE s'ha compromès a intensificaran les prospeccions i tant l'ACA com l'Idece incrementaran la vigilància en diferents trams de riu per comprovar que la plaga no hagi pogut anar més enllà d'aquest focus originari.No és el primer cop, però, que s'hi detecta el caragol maçana en aquest espai, ha reconegut Ferrete. Fa uns tres anys, molt a prop de la mateixa zona de Miravet on es troba ara, ja van localitzar un focus. «El vam detectar fa tres o quatre anys i el vam eradicar. No s'ha trobat fins ara», apunta. Llavors, es va apuntar com una introducció intencionada, sigui per un «sabotatge» o per una mala pràctica per part de sectors com els pescadors fluvials, que utilitzen el gasteròpode invasor com a esquer. «Tenim els Mossos que ho estan investigant. Però no és una permanència d'aquell focus que ara detectem. No té sentit: durant molt temps no s'ha detectat cap posta i s'ha continuat vigilant», ha precisat.Després de la reunió a Xerta i visitar la zona afectada de Miravet, la subdirectora general d'Agricultura ha valorat positivament la coordinació tant amb la CHE com amb la resta d'agents implicats en la lluita contra el caragol maçana. Segons ha detallat, la Generalitat ha comunicat al Ministeri d'Agricultura l'afectació i en breu publicarà el canvi en la demarcació de la plaga, reconeixen aquesta zona concreta. Un fet que, d'acord amb la normativa, obligarà a les administracions a mantindré la vigilància sobre aquest espai al llarg d'un mínim de sis anys. Agricultura també ha anunciat que intensificarà la campanya de comunicació a la població per prevenir les males praxis que puguin contribuir a escampar la plaga.