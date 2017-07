ERC llança una campanya per recollir i denunciar les incidències que pateix diàriament la N-340

Els republicans exigeixen de nou al govern espanyol que aixequi les barreres dels peatges de l'AP-7 com a única alternativa viària segura per als usuaris

Actualitzada 10/07/2017 a les 13:57

ERC ha posat en marxa una campanya per recollir i denunciar les incidències que pateix diàriament la carretera N-340 així com reivindicar, un cop més, l'aixecament de les barreres dels peatges de l'AP-7 com única alternativa viària segura per als usuaris de les Terres de l'Ebre , el Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Dirigents i càrrecs electes republicans han presentat aquest dilluns el «Viacrucis N-340» com un instrument per conscienciar i mobilitzar la ciutadania a favor d'aquest objectiu que se suma a d'altres iniciatives en marxa per part d'entitats ciutadanes. A través de la pàgina web viacrucisn340.cat, recolliran adhesions al manifest de la campanya i, al mateix temps, les incidències que traslladin els usuaris, per reflectir la manca de seguretat i les dificultats que pateix aquest eix viari saturat, especialment, pel trànsit pesant.



«Volem que tothom hi participi, puntualitzant, a través del web, tots els incidents que es produeixin», ha explicat el senador d'ERC, Miquel Aubà, en un dels actes de presentació de la campanya, a peu de carretera, a Amposta. Les notificacions que vagin aportant els usuaris de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès es podran anar consultant en una llista a la mateixa adreça d'Internet. «Demanem a la ciutadania que continuïn donant suport –a la reivindicació de la gratuïtat de l'AP-7-, es mobilitzin i signin el manifest», ha subratllat l'alcalde d'Alcanar i president de la Federació de l'Ebre d'ERC, Alfons Montserrat, per qui la campanya ha de servir, especialment, per «conscienciar del problema que tenim». El mateix Montserrat ha recordat que entre l'última setmana de maig i mitjans de juny el tram entre l'Ametlla de Mar i Alcanar, d'uns 60 quilòmetres, va sumar cinc accidents i dotze ferits.



En aquesta línia, els republicans volen sumar aquesta campanya «a d'altres accions que s'estan portant a terme» i continuar exigint al govern espanyol que, finalment, converteixi en gratuïtat l'AP-7. «Lamentem i condemnem que l'Estat es negui a aixecar els peatges en aquests trams de l'AP-7. No tenim autovia gratuïta com altres territoris. Tenim la Nacional totalment col·lapsada», ha certificat, tot recordant la negativa del PP i Cs al Congrés de fer realitat aquesta proposta arran d'una iniciativa de la mateixa ERC, que valorava en 20 milions d'euros el cost d'alliberar els peatges mentre el territori no disposi d'una via ràpida gratuïta. «Aquesta negativa es fa encara més dolorosa quan veus que el Tribunal de Comptes xifra el rescat de les radials de Madrid en més de 3.000 milions d'euros. Es continuen les polítiques de privatitzar beneficis i socialitzar les pèrdues: sempre per als mateixos i als mateixos territoris», ha retret. «Volem ser un territori homologable a qualsevol altre, que tinguem vies del segle XXI i no del XIX», ha insistit.



En termes similars s'ha pronunciat també Aubà, qui ha criticat les mesures de «pacificació del trànsit» imposades pel govern espanyol al tram ebrenc –limitació de velocitat a 80 km/h, doble línia continua i construcció d'onze rotondes al llarg del traçat-. «Les Terres de l'Ebre no tenen una alternativa viable si no és l'autopista de pagament», ha declarat, tot reclamant el dret dels ciutadans i usuaris a de disposar d'una via «segura» mentre no existeixin. «És una mostra més que els catalans hem de votar independència l'1-O. Estem davant d'un Estat que no resol els problemes i ho hem de fer nosaltres», ha afegit.



Amb el final de la concessió del tram entre Alacant i Salou de l'AP-7 ja a la vista, el pròxim 2019, i la indefinició del govern espanyol del PP al respecte –ha dit que no la renovarà però tampoc ha precisat si s'eliminaran finalment els peatges- els republicans no es tanquen a la proposta de vinyeta que impulsa el Govern per finançar el manteniment de les infraestructures però reclamen un tracte igualitari entre territoris. «Tenim clar que els serveis s'han de pagar: sigui via pressupost, per ús. Podem entendre que s'ha de pagar però es fa difícil que els partidaris del cafè per a tots, en aquests pagaments no ho siguin. Si són vies cap a Madrid, són gratuïtes, però si no ho són, i com en aquest cas són ponts de tràfic de mercaderies importants, estan gravades. És injust. No podem admetre greuges comparatius», ha tancat Montserrat.