Alliberen 115.000 exemplars d'anguila per repoblar el Ter i les llacunes del delta de l'Ebre

Els plans de gestió europeus es marquen l'objectiu d'aconseguir a llarg termini que un mínim del 40% dels individus d'aquesta espècie acabin tornant al mar

Actualitzada 10/07/2017 a les 18:58

La Direcció General de Pesca del Departament d'Agricultura ha alliberat 115.000 exemplars d'anguila –'Anguilla anguilla'- per repoblar el riu Ter i les llacunes del delta de l'Ebre. L'operació va finalitzar el passat divendres i, en el cas del Ter, es van alliberar 75.000 exemplars en el tram que comprèn les poblacions d'Ullà, Verges i Colomers. En un a segona fase, es van deixar lliures les 40.000 restants a les llacuna de la Tancada i l'Encanyissada, al delta de l'Ebre. L'empresa pública Forestal Catalana va ser l'encarregada d'executar l'operatiu d'alliberament, amb el suport de dos vehicles cisterna especialment adaptats per al transport dels animals vius. L'acció forma part de les actuacions previstes en els Plans de Gestió de l'Anguila Europea per garantir la recuperació de l'espècie, que pot arribar en breu a trobar-se en perill d'extinció, segons els experts.



Les anguiles alliberades tenien un pes comprès entre els 1 i 3 grams. L'objectiu de l'alliberament és, precisament, incrementar la població d'aquesta espècie i afavorir que els alevins arribin a l'estat adult, possibilitant també que puguin migrar. De fet, els plans de gestió europeus es fixen reduir la mortalitat causada pels humans i aconseguir, a llarg termini, que almenys el retorn al mar de 40% dels exemplars d'anguiles europees respecte els seus nivells originals.



Segons els dictàmens científics del Consell Internacional per a l'Explotació del Mar (ICES), la població d'anguila es troba actualment «fora dels límits biològics de seguretat». Les recomanacions de l'ICES van servir de base per a la Unió Europea a l'hora de publicar un reglament per establir mesures de recuperació. Tot i que l'espècie es troba inclosa des de març de 2009 com a necessàriament no amenaçada d'extinció dins del Conveni CITES, que regula el comerç internacional, Agricultura recorda que podria arribar a estar en perill si no es controla estrictament la seva compra-venda.