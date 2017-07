Apareix un nou focus de caragol maçana al riu Ebre, a l'altura de Miravet

El Departament d'Agricultura actua per eradicar les 150 postes localitzades i anuncia que ampliarà la zona demarcada incloent el municipi riberenc i el veí de Ginestar

Actualitzada 07/07/2017 a les 18:19

El caragol maçana continua remuntant el riu Ebre i ja s'ha establert a la Ribera d'Ebre, concretament, en un espai riberenc del terme municipal de Miravet. El Departament d'Agricultura ha anunciat que s'ha detectat un nou focus del gasteròpode invasor a l'Ebre a 40 quilòmetres riu amunt de la població de Tortosa, el lloc on fins ara havia arribat la plaga, oficialment. Concretament, han aparegut unes 150 postes de caragol maçana en un tram de 200 metres del marge esquerre del riu, a Miravet. El lloc ha estrat prospectat «intensament» i s'han pres mesures per eradicar la seva presència. Tot plegat ha portat a Agricultura a efectuar una ampliació oficial de la zona demarcada, afectada per la plaga, que a partir d'ara inclourà també aquest municipi i el veí de Ginestar. També ha reclamat esclarir la titularitat de les competències a cada tram del riu Ebre per poder actuar i frenar la proliferació del caragol.



De fet, la manca de coordinació i la indefinició de competències entre les diferents administracions competents al tram final de l'Ebre ha ajudat la plaga del caragol ha remuntar durant els últims anys. Detectat al Delta l'any 2009, es troba present al riu des de 2010 i, en aquests moments, està àmpliament distribuït entre el pont d'Amposta i la desembocadura. Durant els darrers anys també s'han detectat diversos focus, «puntuals», entre la capital del Montsià i Tortosa, on esporàdicament la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha efectuat prospeccions però sense acabar de materialitzar tots els compromisos assumits per fer efectiva la lluita.



El fet que pugui arribar més amunt de l'assut de Xerta, on naixen els canals de regadiu del tram final de l'Ebre, preocupa especialment, atès que la seva entrada per aquestes conduccions podria escampar-lo definitivament per tot el curs final i el Delta. En aquest sentit, la Generalitat recorda que ja fa més d'un any va reclamar al Ministeri d'Agricultura un aclariment sobre les competències per millora l'eficiència de les actuacions i encara no ha obtingut resposta.