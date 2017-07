Una quarantena d'artistes de l'avantguarda experimental es donaran cita a les Terres de l'Ebre amb Eufònic

La sisena edició del festival, que tindrà lloc entre el 31 d'agost i el 3 de setembre, combinarà les instal·lacions artístiques al territori amb espectacles

La sisena edició del festival d'Arts Sonores i Visuals de les Terres de l'Ebre, Eufònic, portarà al territori més d'una quarantena d'artistes de l'avantguarda experimental entre els pròxims 31 d'agost i 3 de setembre. El certamen, amb base a Sant Carles de la Ràpita i altres poblacions ebrenques, consolida el doble vessant de les darreres edicions: una part dedicada a les noves tecnologies i l'experimentació creativa aplicades al món de l'art, que es plasmaran en forma d'instal·lacions artístiques i visuals en diversos punts del territori. De l'altra, i durant el primer cap de setmana de setembre, es concentraran actuacions audiovisuals, concerts, djs, accions en diversos espais naturals i el campus formatiu i de trobada artística. La cordovesa Lola Guerra, amb la seva peça Lo vulnerable, que es presentarà al Centre d'Art lo Pati" el 18 d'agost, donarà el tret de sortida previ a les instal·lacions, juntament amb Robert Lippok, amb el muntatge sonor What is dance? al castell de Miravet, a l'endemà.



Un total de 43 artistes; set poblacions; 23 actuacions musicals; set instal·lacions; sis tallers i activitats formatives per a adults; dos insstal·lacions i tallers per a nens; o sis residències artístiques. Les xifres d'Eufònic continuen creixent edició rere edició. Durant les quatre jornades estrictament de festival oferirà música experimental, avantguardistes, sons urbans, neoclàssics, ambient i electrònica d'última generació, amb propostes inclassificables i iconoclastes. Entre totes les propostes, destaquen la presència de Bola, membre de Gescom, que actuarà per primer cop a l'Estat espanyol presentant el seu primer disc en deu anys D.E.G. També el català Undo presentarà, per primer cop, el seu disc Disconnected, enquadrat dins de l'electrònica..



Altres de les propostes més esperades del cartell són la poetessa i música de Zimbabwe, Farai, amb el seu post-punk recitat que es barreja amb l'electrònica; també Somadamantina, amb el seu trap més feminista. Lídia Damunt i el seu punk-folk o d'Anímic, més encarats a l'electrònica que anteriorment. Completarà la llista els considerats nous revulsius de l'electrònica estatal com l'asturià Skygaze, Marina Herlop, Los Voluble, el norueg Marius Watz, considerat un dels visualistes més reconeguts al món i que impartirà una masterclass a altres artistes.



En paral·lel al cartell d'actuacions, Eufònic, com ja és habitual, serà escenari de residències artístiques internacionals, convocades conjuntament amb el Centre d'Art lo Pati, i als quals s'afegeix la convocatòria 3angled, amb diversos centre de l'Euroregió Mediterrània. Els artistes seleccionats són la parella creativa Varvara & Mar, que desenvoluparan el seu projecte Super-documentation que enregistrarà totes les dades generades pels artistes durant el període de les tres residències. El resultat es podrà veure dins d'Eufònic 2017, que clourà amb el ja habitual fi de festa al Xiringuito de la Costa.