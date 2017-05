Taurins i ajuntaments ebrencs fan pinya per la defensa de les festes amb bous

Els alcaldes i l'Agrupació de Penyes Taurines signen un acord d'unitat i convivència al territori

Pocs dies després d'iniciar una nova temporada taurina, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha volgut donar un pas més en la defensa de la festa involucrant als ajuntaments dels municipis on se celebren actes amb bous. L'emplaçament escollit ha estat el mirador d'Alcanar (Montsià) i a la trobada hi ha assistit alcaldes i regidors de bona part de la vintena de poblacions que celebren bous a l'Ebre. L'Agrupació ha convidat als alcaldes a signar el que han anomenat: Acord d'unitat i convivència per la festa dels bous. El manifest consta de tres punts: respecte i protecció a la llei 34\/2010 que regula les festes tradicionals amb bous a Catalunya, defensa i promoció de cadascuna de les modalitats de la festa amb bous, i compromís en la tradició i la cultura des de la unitat i la convivència.



La majoria d'alcaldes i regidors de municipis i pobles on se celebren bous han respost a la crida feta per l'Agrupació d'assistir a una jornada «d'unitat i convivència» a Alcanar, aprofitant que la setmana vinent començaran les festes de Sant Isidre, amb la celebració d'actes taurins. En total són 26 pobles de les Terres de l'Ebre els considerats taurins i des de l'Agrupació se'ls ha demanat un pas endavant en el seu compromís en la defensa dels bous.



Sense previ avís en alguns casos, l'Agrupació ha demanat als alcaldes i regidors assistents a la jornada d'aquest dissabte a Alcanar que signessin un manifest de suport a la festa. L'acord consta de tres punts on es demana respectar la llei que regula els correbous, compromís amb la tradició taurina, i defensar i promoure cadascuna de les modalitats de la festa amb bous. En aquest punt, es detalla que aquesta tasca de defensa i promoció hauria de fer-se des de les administracions locals. «Que divulguin sense complexes la singularitat d'aquestes festes, que no hem d'oblidar que són un tret identitari del nostre territori al qual tots hauríem de donar valor», continua el manifest.



Tots els representants municipals assistents han signat el manifest i, alguns d'ells, s'ha compromès a passar-ho pels respectius plenaris. «Perquè tingui plena validesa ho hem d'aprovar al ple dels ajuntaments», ha animat la regidora de Festes d'Alcanar, Mercè Fischer, a al resta de companys. Entre aquests alcaldes hi havia representants d'ERC -Amposta, Sant Carles de la Ràpita, l'Aldea, Xerta, entre altres-; PDeCAT -Deltebre, EMD Jesús, entre altres; i PSC –Sant Jaume d'Enveja.



Des de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, el seu president, Ximo Martí, ha agraït l'esforç que fan molts alcaldes per defensar la festa dels bous, i els ha demanat que també ho facin més enllà del territori i davant dels màxims representants dels partits polítics on militen. «No us avergonyiu de passar el Coll de Balaguer i dir que sí que al vostre poble es fan bous i que es capllacen i que s'embolen», ha manifestat Martí, que els ha retret que, algun cop, per picabaralles entre partits polítics es qüestioni l'afició taurina. «Us demanem que us entengueu en el tema dels bous, que sumem junts, que el bou no surti perdent», ha afegit.



En el manifest, l'Agrupació recorda les diferents modalitats de festes amb bous que es fan a l'Ebre: capllaçat, embolat, a la mar, al carrer i desencaixonaments; així com el flux econòmic que reporta, els llocs de treball, així com el patrimoni genètic de la selecció de la cria d'aquests animals braus. Els taurins confien que aquest acord «d'unitat i convivència» pugui blindar la festa dels bous davant iniciatives com la ILP presentada fa poques setmanes a Cardona (Bages).