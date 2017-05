Llibertat amb càrrecs per a dos detingudes aquest dijous per tràfic de drogues

L'operació policial, amb l'escorcoll de tres immobles, hauria permès desmantellar el punt de venda d'heroïna i cocaïna més actiu de la ciutat durant els últims mesos

Actualitzada 05/05/2017 a les 16:59

Les dues dones -mare i filla- detingudes aquest dijous a Amposta en una operació antidroga conjunta de la policia espanyola i la policia local han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar aquest divendres al jutjat número 3 d'Amposta. El jutge les acusa de presumptes delictes contra la salut pública. Les detencions es van produir divendres arran d'una operació policial simultània en dos immobles de la ciutat. En l'escorcoll de dos pisos en un edifici del carrer Sant Joan, des d'on les detingudes estarien venent heroïna, cocaïna i base, es van localitzar catorze dosis d'aquestes substàncies per a la seva venda al detall a més de diners. En un tercer pis al carrer Alacant, des d'on suposadament es manipulava i preparava la droga, els agents van decomissar cinc grams de cocaïna en roca, substàncies de talls, balances de precisió i una quantitat més important de diners.



Segons fonts de la policia local d'Amposta, l'actuació, fruit d'una investigació conjunta amb la policia espanyola, ha permès desmantellar el punt de venda de drogues més actiu a Amposta durant els últims temps, més enllà de la relativa importància de les quantitats localitzades. L'entrada als dos immobles del mateix edifici del carrer Sant Joan on s'efectuava el mercadeig al detall d'estupefaents va permetre constatar que les portes d'accés als pisos es trobaven protegides amb reixes metàl·liques per dificultar el seu accés a l'interior. Una mesura que resultaria especialment útil en el cas d'escorcolls policials a l'hora de guanyar temps per desfer-se de la droga. A banda dels agents dels dos cossos, en l'operació va participar també la unitat canina de la policia local de Tortosa.



Tot i que, inicialment, van ser detingudes la filla i la mare, aquesta última va quedar en llibertat el mateix dijous a la tarda per motius d'edat i de salut, però amb l'obligació de comparèixer al jutjat aquest divendres al matí. Les detingudes, de fet, formarien part d'un clan familiar que controla la venda d'estupefaents a la ciutat des de diferents domicilis que ja han estat objecte de nombroses operacions policials anteriors.