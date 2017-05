Catorze entitats socials de Tortosa proposen una cinquantena de projectes a professors i alumnes de la URV

La iniciativa pretén que les propostes es desenvolupen com a treballs de fi de grau o de màster

La iniciativa ha comptat amb 20 inscrits, majoritàriament professors i estudiants de la URV però també de fora de l'àmbit universitari. L'objectiu del mercat és poder desenvolupar aquests projectes com a treballs de fi de grau o de fi de màster o implementar-los dins d'algunes assignatures durant el proper curs acadèmic, en el marc del programa Aprenentatge i Servei. Els 51 projectes presentats s'han incorporat al catàleg de propostes de les edicions anteriors, que es van fer a Reus i Tarragona i d'on han sortit 62 treballs de final de grau i final de màster en col·laboració amb 38 entitats socials.



El mercat s'ha estructurat en un espai Àgora, on les entitats participants han pogut explicar qui són, quin és el seu àmbit d'acció i un dels projectes que voldrien desenvolupar, i l'espai Meeting Point, pensat per establir un contacte més directe amb els estudiants o professors.



Entre les propostes destaca una aplicació per connectar voluntaris i associacions socials de Tortosa, una cooperativa de productes ecològics per a l'autoocupació de joves o un estudi sobre els efectes socials i la salut provocats pels desnonaments.



Les entitats participants han estat Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció-Terres de l'Ebre (AHIDA-TTE), Arca+Progat Tortosa, Atzavara Arrels, Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre (AFATE), la Associació La Segona Volta, Procés Comunitari-Ajuntament de Tortosa, la Associació Poco Poco, la Associació Trastorn Espectre Autista Terres de l'Ebre (ATEATE), la Federació d'Entitats Socials de les Terres de l'Ebre (FESTE), el Grup d'Esplai Blanquerna, l'Institut Escola Daniel Mangrané, Obre't Ebre y la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de les Terres de l'Ebre (PAH).