Un grup de veïns de l'Aldea denuncien un allau de robatoris y demana més vigilància

Entre els afectats hi ha ramaders i agricultors que han hagut d'incrementar la mesures de seguretat a les seves propietats

Actualitzada 04/05/2017 a les 14:38

Un grup de veïns de l'Aldea (Baix Ebre) han decidit denunciar públicament l'allau de robatoris dels quals són víctimes des de fa molt temps, de fet, ja són uns quants anys. De petits furts d'animals dels ramats, algunes verdures o estris i combustible agrícola, s'ha passat darrerament a robatoris amb força que, a sobre, els generen greus desperfectes a les seves propietats. Molts dels afectats, ramaders i pagesos, reconeixen que no han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, desconfiats per l'efectivitat de la justícia. En els últims mesos, la policia té constància de tres denúncies, dos per furts de corders i un tercer per un robatori al magatzem de menjar de Càritas de l'Aldea. Ara s'investiga si tots els fets estan relacionats amb els mateixos sospitosos, un grup de joves del poble.

Una desena de veïns de l'Aldea s'han concentrat aquest dijous al matí a l'entorn de l'Ermita per denunciar que estan cansats de patir robatoris i furts. «Tenim molts problemes. Ja són cinc vegades que he trobat les reixes arrencades i on tinc el bestiar, cada dos per tres, em prenen algun animal. És una impotència total i veiem que la justícia no fa el que caldria», ha reclamat Aurelio Tena, un dels principals afectats. «Vivim moments molt delicats», ha afegit.



El crit d'atenció d'aquest grup de veïns de l'Aldea persegueix sobretot que intervinguin les autoritats, sobretot municipals. Aquest divendres, es reuniran amb l'alcalde del municipi, Dani Andreu, per exposar-li el seu malestar i reclamar solucions i més vigilància, sobretot perquè les sospites i els indicis relacionen un petit grup de joves del poble amb molts d'aquests furts.



Descontents amb l'efectivitat de la justícia, molts dels afectats ni tan sols denuncia els fets que «Si agafen algú, van a judici i, total, entren per una porta i surten per l'altra. No els fan res. Encara se'n riuen. No es pot fer res», ha lamentat derrotat un altre ramader, Gaspar Arasa. «Et trobes amb això i tens unes enrabiades que és per vendre els animals i llançar-ho tot», ha dit.



Els veïns afectats han augmentat les mesures de seguretat a les seves propietats. Han posat més balles, han aixecat barrots, han tancat amb cadenats i han desplegat alarmes per magatzems i corrals. «Les alarmes no paren de saltar per les nits. Ells ho van intentant», ha apuntat Josep Arques, agricultor de l'Aldea. A Arques li han robat diverses vegades combustible de la maquinària agrícola. «Toquen animals, gasoils, productes del camp quan es venen cars i si ningú fa res, nosaltres hem d'actuar amb les armes que tenim per veure si s'actua perquè ens deixin tranquils i no ens perjudiquin», ha defensat el pagès. «La sensació és que si nosaltres no ens espavilem, ningú farà res per nosaltres», ha afegit.