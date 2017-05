Demanen que es garanteixi la seguretat dels bous després de l'incendi a l'Illa de Vinallop

Entitats animalistes reclamen al govern actuacions immediates pel benestar dels animals i la protecció de l'entorn natural

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 15:19

Després d'un incendi que va tenir lloc a finals del passat mes d'abril a l'Illa dels Bous de Vinallop, al Baix Ebre, que va afectar al voltant d'una hectàrea de vegetació, agrupacions de protecció animal demanen actuacions per garantir la seguretat i el benestar dels bous que viuen a l'illa. Segons va detallar Bombers en el seu moment, l'incendi era intencionat i es van encendre fogueres separades. Per aquest motiu, les portaveus de Progat Deltebre i AnimaNaturalis reclamen mesures urgents en una carta al Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.



A la carta insisteixen en què es prenguin en consideració les seves propostes per a una gestió ètica de la població dels bous i vaques que habiten l'Illa de Vinallop de Tortosa. «Podem demostrar que hi ha gent que fa foc, tala arbres i fuma cigarretes en una zona on hi ha llocs fàcilment combustibles», assegura la presidenta de l'associació Progat Deltebre, Saray Segarra. «Demanem de forma urgent que es col·loquin senyalitzacions». Aquesta és una de les 11 propostes de Progat Deltebre i AnimaNaturalis, recolzades per l'Associació de Veterinaris Abolicionistes de la Tauromàquia i Contra el Maltractament Animal, i el santuari d'animals El Hogar Provegan. Aquests cartells haurien de ser, segons les entitats, d'avisos i prohibicions relacionats no només amb els bous, sinó també amb l'entorn de l'illa i la seva condició d'espai natural, i que contemplessin, entre d'altres, les prohibicions de caçar, pescar, acampar i fer foc.



I és que els Agents Rurals han denunciat, recentment, a dos pescadors per acampar a la zona sense prèvia autorització, i també a un tercer per fer-hi foc. Des d'AnimaNaturalis i Progat Deltebre asseguren que es realitzen activitats constants que destorben la vida dels animals i contravenen la normativa dels espais naturals: freqüentació, caça i pesca furtives, fogueres, tala d'arbres o branques, abocaments il·legals (s'han recollit escombraries com ara cartutxos d'armes de foc, un ampolles d'alcohol, llaunes de begudes, entre d'altres). També s'ha trobat llenya acabada de tallar, «i s'ha de tenir en compte que a l'illa hi ha exemplars d'arbres i vegetació del bosc de ribera de l'Ebre considerats hàbitat d'interès comunitari». D'altra banda, en èpoques de sequeres greus es posa en perill la nutrició dels animals.



AnimaNaturalis recolza econòmicament la gestió dels voluntaris animalistes de l'Ebre per proveïr d'aliment als bous, però des de l'organització s'assegura que «això no pot durar eternament, es necessita la implicació del Govern, que actualment encara és nula».